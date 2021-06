Marvel a tono con 2021: confirman que Loki es de género fluido en la serie de Disney+

Dos segundos pueden ser muy importantes. Así es al menos demuestra ser los escasos momentos del más reciente adelanto de “Loki”, la serie de Marvel que este miércoles 9 debuta en Disney+.

La importancia de estos dos segundos es el hecho que en ese brevísimo periodo se puede ver la ficha del arresto del hermano villano de Thor interpretado por Tom Hiddleston. Aparte de este protagonista, la producción que también tiene a Luke Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant en el elenco.

Volviendo a la ficha, en ella se pueden ver datos que individualizan a este dios del engaño como su nombre, lugar de nacimiento y características físicas: peso, altura, color de ojos y pelo. Pero, más allá de ello, aparece información relevante sobre su género. En ese punto, aparece la palabra “fluido”. Es decir, se puede identificar tanto con el género masculino como con el femenino.

Si bien esto es parte de las características del personaje en los cómics de Marvel, no todo lo que aparece en el papel se ve luego en la pantalla. Y este es un tema que muchas veces responde a posibles presiones para dar una visión más conservadora de ciertos personajes. Pero este no es el caso. No por nada este es el año 2021 y algo así no debería ser tema a esta altura.

Cabe recordar que “Loki” comienza después de “Avengers: Endgame”. La serie tiene a Kate Herron a cargo de la dirección y a Michael Waldron como guionista principal.

A continuación se puede ver tanto el adelanto como el detalle de la información sobre Loki.