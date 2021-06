Vasco Moulian culpó a Mauricio Correa de la pifiadera que se llevó Felipe Camiroaga en los Copihue de Oro de 2010

Duras críticas realizó anoche Vasco Moulian en contra de Mauricio Correa, a quien en medio del recuerdo que en el programa Zona de Estrellas hicieron de Felipe Camiroaga por haber ganado el Copihue de Oro en la categoría de mejor animador de la última década, culpó al director de televisión por la pifiadera que se llevó el fallecido animador en la premiación de 2010.

“Me gustaría poner un punto super duro acá, el director de Buenos Días a Todos de esa época era Mauricio Correa. Hubo un homenaje póstumo en TVN, la misa”, inició el panelista del espacio del canal Zona Latina, antes de irse con todo en contra de quien por esos días era el jefe del matinal que animaba Camiroaga y que cayó en desgracia luego de la polémica salida de Katherine Salosny de la animación del programa por una casi debutante Carola de Moras.

“Tú, Mauricio Correa, te lo digo a ti porque no me gusta mandar recados, tú sabes lo que hiciste y yo creo que eso no te va a dejar dormido tranquilo en toda la vida, mira que yo duermo tranquilo aunque me haya mandado varias embarrás”, lanzó Moulian, que acusó a Correa de perjudicar con sus decisiones a los rostros del espacio matinal.

“En esa maniobra, Mauricio Correa, que tú te hacías tan amigo de Felipe tuviste mucho que ver, por el rating, por algo que a uno muchas veces lo obnubila y hace todo por el rating. Yo creo, Mauricio Correa, que fuiste responsable de esa pifia y no te lo mando a decir con nadie, y tú lo sabes, no te lo quería mandar a decir con nadie”, aclaró el opinólogo, que justificó las pifias recibidas por Camiroaga en aquella premiación del Copihue de Oro por las decisiones tomadas por el director.

“Al final del día Mauricio Correa es el que toma la decisión, el que hace que se genere esta cosa media perversa morbosa para generar más audiencia. Tú hiciste que Felipe Camiroaga fuera pifiado en ese Copihue de Oro de 2010. Tú fuiste el responsable que Felipe Camiroaga pasara, tal vez, el día más triste de su vida”, reclamó.

Para el final dejó una reflexión respecto del inconcluso legado que pudo haber llevado al fallecido animador a alturas insospechadas. “Felipe era un tiempo muy querido, podría haber sido el sucesor de Don Francisco en la Teletón”.