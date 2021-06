Diana Bolocco le lanzó tremenda indirecta a Repenning por Priscilla Vargas: “En ese estudio hay mucho amor”

José Luis Repenning lleva un rato siendo vinculado sentimentalmente con sus colegas, primero fue Soledad Onetto, y ahora con Priscilla Vargas…según Diana Bolocco.

Y es que tras terminar la edición de Meganoticias AM y dar paso a “Mucho Gusto”, el enlace tenía de fondo la canción Total eclipse of the heart de Bonnie Tyler, José Antonio Neme sostuvo: “¡No!, ¡Paren todo! porque yo no puedo permitir que en las noticias Priscilla Vargas y José Luis Repenning, que me están mirando, toquen Bonnie Tyler y acá partamos con… ¡No! Necesito Total eclipse of the heart“.

Y de inmediato, Diana Bolocco tiró el misil: “¿Sabes por qué? Porque en ese estudio hay mucho amor… de prensa“.

