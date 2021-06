No hay cigüeña: Kel descarta embarazo y pide no creer “todas las tonteras que leen online”

Las redes sociales mantienen a los personajes populares en un contacto más o menos fluido con sus seguidores. Y un modo bastante útil para ello son las preguntas que los usuarios de Instagram pueden dejar a quienes siguen. Esto permite tanto entregar información como negar algo que se haya publicado que no sea verdad. Y eso hizo Kel Calderón.

Porque este martes, la influencer aprovechó que tenía que estar todo el día frente al computador y dio el OK para que le preguntaran todo lo que quisieran. Eso sí, hubo un tema que se repitió una y otra vez: el supuesto embarazo de la joven.

Y la hija de Raquel Argandoña y Hernán Calderón negó rotundamente el rumor. “No crean todas las tonteras que leen online. Sobre todo porque hoy están de moda muchos periodistas que están dispuestos a inventar cualquier cagüin con tal de ganar algunos followers o likes o views en sus sitios web o que se dedican a replicar notas. No son todos (tengo grandes amigos periodistas a los que de corazón respeto mucho y que son grandes profesionales), pero cada vez existe menos ética y rigor periodístico”, dijo.

Pero no se quedó en eso. “Hoy cualquiera publica cualquier tontera sin tener idea de lo que están hablando. También por ahí hay gente que es simplemente mala y le gusta hacer daño porque puede. Por eso, si quieren lean por morbo o aburrimiento, pero no se crean todas las tonteras que leen por ahí. No son reales”.

En otra story, Kel agregó: “Ah y no! Jaja no estoy embarazada (Me fake embarazan de vez en cuando si, en algunas notas, pero hace tiempo que no me pasaba)”.