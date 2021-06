Oriana Marzoli le dio en el suelo a Gala por su divorcio con Isla: “Era algo que veía venir (…) viendo el billete que tenía en la cartera”

La separación entre Mauricio Isla y Gala Caldirola, confirmada hace unas semanas por la pareja, ha dado mucho que hablar en la farándula nacional, pero también encontró eco en España, donde la exchica reality de Mega, Oriana Marzoli, aseguró que la decisión “algo que yo veía venir, porque había algo de interés” de la ahora, exesposa del seleccionado nacional.

En un streaming de la plataforma Mtmad, dedicado a publicar videos de influencers españoles, la venezolana respondió una serie de preguntas de sus seguidores, entre las que se encontraba la de una usuaria que le consultó si “¿veías venir el divorcio de Gala?”.

“Bueno, no es que me lo venía venir, tampoco soy vidente, pero yo lo que veía venir era que fuese algo de interés económico, eso estaba claro, por favor”, arrancó quien se hizo popular en Chile gracias a su participación en los programas de telerrealidad “Amor a prueba”, “Volverías con tu ex” y “Doble Tentación”.

“A ver, Gala aquí en España ya no es muy conocida, pero los que la conocimos sabemos el perfil de chico que a ella le gustaba. No era nada compatible con lo que estaba en este momento, pero bueno, digamos que puede llegar a pasar que te enamores de un tío, da igual su físico, da igual todo”, prosiguió la blonda, quien en ese momento aprovechó para darle una repasada al supuesto interés material de la española: “pero pues, es si que bueno, viendo el billete que tenía en la cartera, que (Isla) era futbolista. Bueno, a lo mejor tiraba un poco eso, más que el perfil del chico guarro que ella gustaba”.

Ya lanzada con su opinión, Marzoli se dio el tiempo para mandarle un recado a quienes le criticaron en redes sociales que desde un inicio de la relación del chileno con la hispana se haya mostrado incrédula de ella.

“Al final el tiempo siempre da la razón a quien la tiene, me lo han dicho con Lisandra (Silva), me lo han dicho con Gala, me lo han dicho con todos, pero bueno no pasa nada, yo siempre espero porque el tiempo de Dios es sabio y ahora todos los que me critican se tienen que poner un puntito en la boca, por no decir que se metan una piedra, que se den golpes contra la pared. La verdad es que eran tan patéticos todos”, finalizó