Luis Gnecco asegura que la denuncia por VIF “ha significado la destrucción de mi imagen y mi sustento económico”

El actor Luis Gnecco fue formalizado el martes pasado por una denuncia de violencia intrafamiliar, estampado por su exmujer y tras lo cual, quedó con la prohibición de acercarse a la madre de su hijo de 5 años.

Había mantenido relativo silencio, pero hoy, publicó una carta en su cuenta de Instagram.

En la misiva, el artista comienza pidiendo respeto a los medios de comunicación con respecto a lo que se publica, ya que le han llegado amenazas de muerte a él y a su hija mayor.

“Pido delicadeza y cuidado para no dañar psicológicamente a mis hijos y además proteger físicamente a mi hija mayor”, precisó.

Gnecco indicó que “lamento sinceramente si he causado dolor y angustia innecesarias a mi ex mujer y a mis tres hijos, y en consecuencia les pido disculpas por eso y por la agitación mediática en que se han visto envueltos“.

“Los hechos que han salido a la luz pública, y en los que me he visto involucrado, han significado destrucción de mi imagen y mi sustento económico sin mediar juicio, pruebas ni el debido proceso, por causa del escrutinio de quienes no son jueces ni tienen los antecedentes completos de lo ocurrido, produciendo un efecto a todos luces irreversible en mi carrera”, escribió el actor.

Hay que recordar que tras conocida la denuncia, el programa de Mega “Got Talent”, congeló su participación; y lo mismo hizo Danone con la campaña comercial.

Pero Canal 13 además suspendió la promoción de su nueva teleserie “La Torre de Mabel”, en las escenas donde el actor aparecía.

La denuncia contra Luis Gnecco

La exmujer del artista lo denunció por violencia intrafamiliar y en su versión indica que el hombre la tomó del cuello y la empujó hacia la cocina, resultando con lesiones leves.

Según indican los documentos entregados ya a la Justicia, los hechos ocurrieron el pasado 2 de junio, cuando Gnecco fue a dejar al hijo menor de edad que tienen en común.

Llegó hasta el departamento de la mujer – de quien está separado de hecho- y dado que ella tardó en llegar, comenzó a enviarle enviarle mensajes y llamarla de forma constante.

Al llegar al departamento, se comenzó a gestar una discusión, quien es acusado por su exmujer de tomarla del cuello y empujarla hasta la cocina, “llevándola hasta la pared, donde golpeó la cabeza de la víctima”.

El parte médico indica que “la víctima tiene una hematoma en la zona de cuello y un traumatismo en cabeza y cuello”.

El actor quedó bajo la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima hasta la formalización del próximo martes.