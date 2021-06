“Siento que me ama”: la emoción de Paulina Urrutia al hablar del Alzheimer de Augusto Góngora

Paulina Urrutia estuvo invitada en el matinal de Mega “Mucho Gusto”, en donde abordaron el tema del Alzheimer en Chile, luego que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos aprobara tras casi 20 años, el uso de un nuevo medicamento para la enfermedad.

La actriz fue una de las invitadas al espacio, en donde entregó su testimonio, luego que hace unos años revelara que su esposo Augusto Góngora, fuera diagnosticado con la enfermedad.

La exministra de Cultura indicó que la pandemia aceleró el Alzheimer del reconocido periodista.

“Augusto tiene siete años con la enfermedad, ya le es muy difícil caminar. Depende para todo, para comer, para bañarse. Ha avanzado muchísimo la enfermedad”, afirmó.

De igual manera, indicó que “como toda enfermedad, este es un proceso que se va viviendo, y efectivamente nosotros (los cuidadores) padecemos esta enfermedad también, porque la vamos viviendo”.

Además, señaló que es importante que “como sociedad vayamos aprendiendo estas etapas, porque ¿por qué va a ser difícil amar a una persona que no te reconoce? Una guagua no te reconoce”.

“Una de las cosas que yo por lo menos he aprendido con esta enfermedad, es que así como se va deteriorando claramente el cerebro y va afectando distintas zonas y puede haber alucinaciones y el deterioro físico es tan brutal, pero va quedando el cerebro más antiguo, el originario, el más arcaico, que es donde están depositadas las emociones”, relató.

En ese sentido, afirmó que “yo siento que me ama. Imagínense todas las preocupaciones que hay en el día para ayudarlo, a acompañarlo”.

“Yo soy la mujer más feliz del mundo cuando llega la noche y puedo acostarme junto al Augusto y tomarle la mano, y si se angustia, si se desvela, decirle: ‘Tu eres Augusto Gongora, estás en tu casa y estás con la Paula’, y que él me diga: ‘eso es bueno'”, agregó.

“Yo no sé si será mi voz, pero es calmar al otro, es que cuente contigo, y yo poder contar con él. Ese vínculo (…) no importa que él no se acuerde de mí. Yo no estoy enamorada del Augusto de antes, yo estoy enamorada de él, ahora”, señaló.

Paulina Urrutia afirmó finalmente que “uno puedo amar así, porque todos nos vamos a deteriorar y todos vamos a morir”.

“Yo creo que ahí hay algo que nosotros tenemos que aprender como sociedad, a amar no sólo las luces, los triunfo, las grandes conquistas del ser humano, sino que también la precariedad, la debilidad, la falla, el error, tenemos que ser capaces como humanidad de amar”, concluyó.