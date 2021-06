Solabarrieta y el covid de su padre: “Tuvimos que sacarlo en avión ambulancia”

Fernando Solabarrieta, el periodista y rostro televisivo, recibió a Martín Cárcamo en De tú a tú. En el programa emitido la noche de este miércoles 9, el periodista no sólo contó los logros y problemas durante su carrera, también reveló el duro momento que atravesó cuando su padre enfermo de coronavirus.

“Está un poco mejor, pero fue una situación muy difícil, de la que todavía no salimos. Esto no lo conté, no lo dije. Las enfermedades son privadas. Respeto además su intimidad. Es el momento que estoy viviendo”, explicó sobre la reserva que tenía en el tema.

Sin embargo, dio a conocer cuán grave era la situación. “Tuvimos que sacarlo en avión ambulancia de Natales, intubado. Mis hermanos vinieron del extranjero para estar acá. Y el día que llamó el doctor, porque protocolarmente sólo se informa una vez al día lo que está pasando, y nos dijo ‘Don Ciro pudo despertar, lo sacamos de la intubación’, nos abrazamos con mi mamá y nos pusimos a llorar”.

Además contó que gracias a su padre él pudo estudiar en la universidad.

“Mi padre era un empleado bancario. Tuvo que jubilar en 1978, porque ya llevaba cuatro operaciones de columna. Con la poca plata que recibió de la jubilación compró con mi madre una librería que estaba cerrada, pero que era muy tradicional. Y la hizo andar. Con esa librería, Librería El Cupido, yo tuve la suerte de poder estudiar”, dijo Solabarrieta.

Además dijo que “mi padre no tuvo esa suerte. Tuvo que trabajar los veranos para poder estudiar la secundaría y hasta ahí llegó. Yo soy el primer universitario de mi familia”.