Sigue el bullying a los actores chilenos: Mario Velasco asegura que Alfredo Castro es un “maleducado”

Mario Velasco aprovechó el revuelo que esta semana tomaron las declaraciones de la comediante Belén Mora, que reveló a Francisca García-Huidobro en el Live de Noches Velvet la mala relación que tuvo con varios actores que participaban de las producciones dramáticas de Mega, por ni siquiera darle la mano cuando los saludaba, para criticar al actor Alfredo Castro.

“Con todo lo que admiro como actor a Alfredo Castro, cómo lo odio como persona. Porque conmigo fue muy maleducado”, señaló Velasco en el programa “Zona de Estrellas”, dando cuenta de una mala experiencia que vivió con Castro cuando ambos coincidieron en Chilevisión y el animador, que en esa época trabajaba en “Yingo”, trató de entrevistar al actor, que participaba de una producción en el canal privado.

“Yo había tenido que ir a promocionar, yo trabajaba en Yingo y él estaba haciendo la serie de Manuel Rodríguez en CHV”, inició su relato Velasco, quien aseguró que esa entrevista tenía la finalidad de potenciar a la teleserie, que tenía un bajo rating.

“A nosotros nos iba increíble, les entregábamos a la teleserie en un muy buen puntaje (de rating) y no es que bajaran, se pegaban un guatazo asqueroso en términos de sintonía”, aseguró.

Entonces prosiguió su relato y el origen de su mala experiencia con el actor.

“Me mandaron a hacerle una nota, para interactuar y tratar de potenciar lo que estaba pasando con esa teleserie, que si Yingo se gastaba uno en hacer el programa y marcaba 15 puntos, ellos gastaban 20 y marcaban 6 puntos de sintonía. Creo que en puras pelucas se gastaban 40 millones de pesos. Al entrar definitivamente me trató muy mal, me sacó cagando (del camarín)”, dijo Velasco, moviendo los brazos para graficar los gestos que hizo Castro al verlo: “¡Qué están hue (…) acá, no sé si porque le dijeron que estábamos acá”.

El impasse motivó a Joche Bibbó para preguntarle si el maltrato del actor era porque Velasco trabajaba como “chico Yingo”, a lo que el animador afirmó con un “a voh, no te doy notas”, que le habría dicho un “enfurecido” Castro.

“Para mí es un maestro, definitivamente uno de los grandes actores de nuestro país y yo con todo el respeto, me habían mandado a hacer una nota, era interesante poderlo entrevistar, en una cosa un poco más lúdica”, aclaró al final Velasco.