Eva Gómez y su drama fuera de la TV: “En los últimos dos años he trabajado dos semanas”

La española Eva Gómez reveló en el programa Podemos Hablar, que se emitirá esta noche en las pantallas de Chilevisión, que en los últimos dos años solamente ha “trabajado dos semanas” y que en todo este tiempo de cesantía ha vivido no sólo una “crisis económica”, sino que una a nivel “personal”.

“Mi crisis, además de económica, ha tenido que ver un montón con una crisis personal. De sentir que tengo dudas de lo que hago, de cómo lo hago, de qué también hice, para dónde voy, del por qué no he podido reinventarme”, reconoció la española en el espacio de CHV y que radio Bío Bío replicó en exclusiva.

El duro momento económico por el que atraviesa la excoanimadora del Festival de Viña del Mar y las inseguridades que le ha provocado el no poder reinventarse a sus 49 años, fueron parte de los temas que la hispana abordó en el programa, donde compartirá con el bailarín, Iván Cabrera; la reelecta alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro; la abogada, Helhue Sukni; y el cantante, Leo Méndez.

“Ha sido un duelo conmigo misma porque soy una persona súper cabezona y trato de sacar las cosas a como de lugar (…) no se me ha ocurrido que voy a poner un centro de estética, porque para hacerlo tendría que comerme los ahorros con que comemos”, explicó Gómez, quien se lamentó por los efectos negativos que el estallido social y la posterior pandemia de coronavirus han significado para su desarrollo profesional, donde sólo se le ha podido ver en el programa “Bailando por un sueño”, de Canal 13, y que debió ser cancelado por las medidas sanitarias del covid-19.

“Partí antes de la pandemia con la cesantía, esta situación sólo la alargó. No me recuerdo habiendo estado parada, nunca, nunca. En los últimos dos años he trabajado dos semanas. Y fue en el canal vecino, en un programa estelar, y que lo cortaron justamente por la pandemia”, se lamentó.