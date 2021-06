Gabriela Hernández desclasifica su trabajo en cabaret: “Ocupaba plumas, colaless ¡en esa época!”

Gabriela Hernández fue la invitada al último capítulo del primer ciclo del programa “De tú a tú”. En el espacio conducido por Martin Cárcamo, la actriz contó que su familia la componían sus padres y sus hermanas. Su papá era español, y crió a Gaby y a sus hermanas a ser independientes, cada una con su carrera, inculcándoles el feminismo.

Nació en Valdivia y cuando llegó a Santiago a los 9 años, junto con su familia, estudió en el Liceo Experimental Manuel de Salas. A los 18 entró a la escuela de Teatro, pero peleó con su mamá porque quería que fuera concertista, ya que estudió piano y entró al Conservatorio Nacional a los 10 años.

Un curso más arriba que ella estaba Tomás Vidiella y Víctor Jara, junto a ellos y otros compañeros, como Alejandro Sieveking, formaron la compañía “Los 10 enanitos”. No podían actuar fuera de la escuela, pero ellos lo hicieron igual, hasta que los pillaron y los querían echar.

A los 25 años, la actriz comenzó a viajar. La llamaron para protagonizar “La Pérgola de las flores”, pero a ella no le gustaba. “Me cargaba, la encontraba cursi”, y se ríe. “La había ido a ver y me había aburrido. Yo era muy intelectualoide. Qué terrible. Y nunca me gustó mucho. Me gustaba lo que hacíamos, el grupo”. Finalmente, interpretó a Carmela, recorrió todo Chile y se fueron a México, en donde la obra tuvo mucho éxito.

Entró a las teleseries mexicanas porque Luis de Llano Palmer, el director de producción de Televicentro, actual Televisa, la fue a ver porque quería hacerle una entrevista para que se quedara a trabajar en México. “Nunca quise ser ni muy famosa ni muy rica, lo que yo quería era gozar la vida. Punto. Nunca fui codiciosa ni muy ambiciosa tampoco. Con ser feliz me basta y me sobra”.

Gabriela Hernández en el cabaret

Fue en México que entró al mundo de los night clubs. Trabajé mucho en cabaret, porque yo era bailarina. Bueno, yo había seguido ballet, ballet en el Manuel de Salas también con Yerka Luksic, que me becó. Ocupaba plumas, ¡todo! Colaless en esa época… con plumas atrás, con un caso con plumas con penacho. La bailarina del Latin show ballet.

“Y era genial: trabajaba en Los globos, que era el night club más famoso: con Chavela Vargas. Chavela Vargas era la artista principal y nosotros éramos como los teloneros. Terminaba un número y salía el Latin Show Ballet. Bailábamos milonga, yo bailaba milonga, bailaba esto, bailaba… Maravilloso, maravilloso, tango, bailábamos todo. Y nos pagaban muy (bien), si era el mejor night club.