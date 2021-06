“Nunca pensé que le pegaría a una persona”: Michelle Carvalho reveló su reacción tras ser atacada por un Rottweiler

A través de Instagram, la exparticipante de “Mundos opuestos” Michelle Carvalho contó una difícil situación que vivió luego de ser atacada en la vía pública.

Fue en sus stories que la modelo explicó que tuvo un problema que incluso escaló llegando a los golpes. Aparte de esto, mostró una imagen de las consecuencias: una uña rota y un corte.

“A mis 27 años nunca pensé en la vida que alguien me atacaría cobardemente en una vía publica ayer. Y nunca pensé que pegaría a una persona. Obviamente por legitima defensa”, dijo la exchica reality. Y agregó: “Les puedo decir que fue mi primera cachetada muy bien puesta, que me costó una adorada uña. Espero que sea la última vez, jajaja”.

“Obviamente hice la denuncia como corresponde esperando que llamen de fiscalía”, dijo en esa primera story.

Luego, la joven explicó un poco más sobre lo que, aseguró, había ocurrido con una mujer que paseaba a un perro Rottweiler. “Si ustedes conocen gente o familiares que son agresivas, posesivas, bipolares, celópatas, etc. dentro de otras enfermedades mentales que hay, no duden en buscar ayuda médica para esa persona. Para que no se transformen en futuros sicópatas que salen agrediendo a uno en la calle”, dijo.

Ya para cerrar, Michelle Carvalho entregó mayor información sobre lo ocurrido. “Más encima la cretina andaba con un perro enorme y bien sabemos que son de carácter agresivo, que deberían andar con bozal y no lo llevaba puesto. Su intención era que el perro me atacara y no le resultó”, dijo.