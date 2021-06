Nicole sobre “Got talent”: “Hay mucho talento y poco donde mostrarlo”

Hoy comienzan las galas de “Got talent” y con ello, el reemplazo de dos de sus jurados. El rol de Denise Rosenthal será asumido por la también cantante Nicole.

La artista comenta su incorporación al estelar de Mega “estoy feliz de poder compartir con personas con diferentes talentos, que buscan crecer e ir cumpliendo sueños. Ser parte de esos momentos me parece valioso y enriquecedor. He tenido la oportunidad de hacerlo antes ( The Voice y Mi nombre es) y he aprendido mucho de esas experiencias”.

Mientras que del desafío que implica para su carrera y el reemplazar a Rosenthal señala que “hay mucho talento en nuestro país y pocos espacios donde mostrarlos, por lo que me entusiasma ser parte de un programa que abre oportunidades”, dice añadiendo que “contenta de continuar el trabajo que hizo Denise en los castings, sé lo que significa trabajar en un disco nuevo por lo que entiendo su partida y le deseo todo lo mejor en esta etapa que comienza”.

Esta, es la tercera vez que la intérprete participa en un programa del género, sobre esta veta confiesa que “fue muy interesante y gratificante trabajar en Mi nombre es ( por 4 años) y The Voice ( 2 años). Ambas fueron invitaciones que se fueron dando de manera espontánea, igual que ésta. Al tener relación con la música y el arte me parece que puedo aportar además de siempre aprender”.

Su sello

Sobre el aporte que cree que puede entregar al espacio conducido por Karla Constant y María José Quintanilla señala que “creo que de mi propia experiencia como cantante y músico, además de la experiencia de trabajar en 2 programas de talentos”, dice añadiendo que “puedo aportar en dar consejos que permitan continuar creyendo en sí mismos y en su pasión para seguir creciendo. Incentivar y motivar a alguien que se está atreviendo a mostrar un talento es muy importante y puede ser decidor para el camino que decida tomar”.

Del sello que quiere imprimirle a su rol adelanta que “siempre me ha gustado compartir experiencias y entregar confianza, hacerles ver que el trabajo, constancia y disciplina te pueden llevar muy lejos”.