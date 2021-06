Repenning negó todo: aseguró que no está con Priscilla Vargas y que no fue retirado de pantalla por problemas de salud

José Luis Repenning ha sido toda una figura de comentarios durante la última semana. Primero porque se dijo mucho respecto de su salida repentina de pantalla el domingo pasado y además, de los rumores de romance con su colega Priscilla Vargas.

Sobre el primer caso, Reppening salió de pantalla de pronto, mientras entregaba las noticias durante la noche. En redes sociales los televidentes comenzaron a especular, ya que notaron que el periodista no estaba del todo bien.

Se dijo que Repenning fue atendido con café y un poco de alimento para que pudiera recuperarse y culminar con el noticiario.

A través de su cuenta de Instagram una usuaria le preguntó lo disperso que estaba durante el informativo, a lo que el profesional respondió: “pucha, ser coloquial puede ser un pecado, pero gracias por la preocupación”.

Pero ni lo un o ni lo otro. En “Así Somos”, el conductor hablará de todo esto, de acuerdo a lo adelantado por Fotech. “Todo es falso (…) No gustó mi forma de hacer el noticiero al parecer, pero nada más”, dijo.

Agregó que: “Ni me sacaron, ni me atendieron, puro cahuín. Le han dado mucho sin sentido. No me molesta la crítica… pero sí la mala intención”, complementó.

Con respecto al supuesto romance con Priscilla Vargas, Repenning indicó que “me han vinculado románticamente con compañeras de trabajo… Ha sido muy fome (…) Me da lata por mis compañeras y sus familias, y mis hijos”.

Finalmente, el periodista de Mega indicó que se encontraba “absolutamente” soltero.