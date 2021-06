DJ Méndez es criticado por asegurar que se inoculará sólo si lo obligan: “No le tengo fe a ninguna vacuna”

No es raro que DJ Méndez genere polémica. Ahora, lo hizo respecto a sus opiniones sobre las vacunas contra el coronavirus. El músico y emprendedor fue invitado junto a Eva Gómez, Helhue Sukni, Iván Cabrera, Claudia Pizarro, al más reciente episodio de “Podemos hablar”.

Como parte del programa, Julián Elfenbein preguntó a los invitados sobre creían que la inoculación debería ser o no obligatoria. Y ahí el hombre tras “Estocolmo”, desató la polémica.

Pues mientras Gómez, Pizarro, Sukni y Cabrera apoyaron el proceso como modo de superar la pandemia, Leo Méndez aseguró: “Me voy a vacunar porque el sistema me está obligando. Aún no lo he hecho, nunca me he vacunado antes y no me ha pasado nada”.

Pero no paró ahí. “No le tengo fe a ninguna vacuna, por lo menos tengo los cojones para decirlo (…) Me he hecho PCR y he estado encerrado todo el rato. No sé lo que me van a inyectar”.

DJ Méndez agregó: “Nadie me está diciendo lo que me están poniendo en mi cuerpo, yo no estoy diciendo que no existe el virus, pero no me vacuno porque no se que me ponen”. “Es que para mi todavía un existe un antídoto contra el Sida, el cáncer y ahora salen con esto en menos de un año… voilá!”, dijo.

DJ Méndez y los excesos

El músico contó detalles de sus excesos en el programa “De tú a tú” de Canal 13 hace menos de un mes . Fue ahí donde reveló: “No había concierto o entrevista que yo ya estaba pasado de copas o drogado. El ser reconocido como músico, y todas las regalías que trae esto, me consumió todo lo de la noche”.

“Ahí es donde caigo en una rehabilitación por mi problema de alcohol”, dijo a Martín Cárcamo.

Y fue debido a su vacuna antivacunas como esta contradicción en el cuidado de su cuerpo, que el intérprete se convirtió en trending topic en redes sociales.