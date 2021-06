“Yo no soy sapa”: el cruce entre Helhue Sukni y Claudia Pizarro por fiestas clandestinas

Un cruce de palabras sostuvieron la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y la abogada Helhue Sukni, tras no concordar si denunciarían a algún amiga que realice fiestas clandestinas.

Ambas estuvieron invitadas al programa “Podemos hablar” de Chilevisión, el cual es conducido por Julián Elfenbein.

El animador preguntó a los presentes si denunciarían a algún amigo, ante lo cual la edil señaló que “yo lo denunciaría”.

Tras entregar sus razones, llegó el turno de Sukni, quien manifestó una opinión contraria.

“Yo no denuncio a nadie. Ni a los vecinos que tienen parranda y fiesta y uno escucha música. Yo me quedo callada. No. Yo no soy de esa naturaleza. O sea, no soy sapa”, expresó.

“No, no, no, no lo digo por ti”, le respondió Sulkni. “Que cada uno viva su vida, su mundo”, concluyó la abogada