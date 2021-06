Rafael Cavada tras masiva fiesta en Bellavista: “Hay gente muy tonta o no hemos hecho la pega lo suficientemente bien”

Rafael Cavada realizó una sentida reflexión, en donde criticó a los asistentes a una masiva nueva fiesta en Bellavista.

“Mientras lo que está en juego sea la salud de uno, es decir si uno quiere andar en short y polera en medio de la nieve arriesgándose a sufrir un enfriamiento, una hipotermia, es problema de uno. Pero lo que está ahí en juego no es la salud de una persona, es la salud de una comunidad, es el hecho que puedes contagiar en tu casa, a tu vecino”, expresó el periodista en el noticiario matinal de CHV.

En ese sentido, señaló que “con que una persona se haya levantado con síntomas y allá estado anoche en esa fiesta, uno puede especular con que contagió o está en posición de contagiar a mucha gente”.

De igual manera, afirmó que “lo que hay en juego no es la salud de ese tonto, es la salud de todas las personas que están ahí, las personas que fueron ahí a pasar un rato y después van a volver a su casa, que tengan hermanos menores que no han sido vacunados, o que ellos mismos no han sido vacunados, o que vivan con personas con factores de riesgo y eventualmente por ejemplo (…) un niño puede terminar con un síndrome multinflamatorio por haber sufrido covid”.

“Entonces, lo que tenemos que hacer, desde la autoridad y sobre todo desde los medios de comunicación, es hacer entender a estas personas que lo que están arriesgando allí no es a sufrir ellos a sufrir una enfermedad que por ser jóvenes podría ser leve, están arriesgándose a mandar a otra persona a la UCI si no van ellos, están arriesgando la vida de otras personas, y allí me parece que o hay gente muy tonta o nosotros no hemos la pega lo suficientemente bien, o una combinación de ambas”, remató Cavada.