Rodrigo Sepúlveda critica al Costanera Center y dedica sentida reflexión tras muerte de adulto mayor

Rodrigo Sepúlveda realizó una sentida reflexión este sábado en Mega, tras la muerte de un adulto mayor ayer viernes en el Costanera Center.

El conductor de Meganoticias Alerta mostró imágenes de las aglomeraciones en el recinto durante la jornada anterior, indicando que “esto fue ayer en el Costanera Center. Una gran cantidad de personas entrando al mall. Cada uno con alguna obligación, me imagino. Cada uno con la intención de resolver algún problema, cada uno sabe porque va al mall. Mi tema no es este, aunque puede ser cuestionable”.

“Ayer en el Costanera Center murió una persona, se suicidó una persona y eso nos tiene que hacer reflexionar, y mucho. En este país la salud mental no es prioridad. La salud mental es vista como que son algunas personas que tienen este problema, son problemáticos”, expresó.

En ese sentido, remarcó que “la salud mental hoy día en Chile te vuelve a demostrar este tipo de situaciones que pasó ayer y la salud mental se vuelve a reflotar en pandemia”.

“Mi pensamiento hoy es hacer un llamado a entender que salud mental es prioridad en Chile”, apuntó.

De igual manera, Rodrigo Sepúlveda señaló que “lo otro que me preocupó muchísimo, si había una persona fallecida tapada con una carpa azul en Costanera Center, ¿Cómo es posible que la gente siga haciendo su vida normal, pasando por el sector, siguen comprando, el mall absolutamente abierto y esto funcionaba como si nada”.

“¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está el sentimiento? ¿Dónde está el sentir el fallecimiento de alguien?”, afirmó.

“Acá hay mucho egoísmo. Cómo va a ser posible eso. Aunque el mall me diga que tenga su protocolo y ponga su carpa azul, yo creo que el mall se tendría que haber cerrado y la gente consciente no tendría que haber seguido comprando considerando que una persona estaba muerta y yo seguía con mi vida normal como si nada. Eso no puede ser, prioridad salud mental y lo otro, seamos más empáticos con el resto”, remató el periodista.