Antonio Banderas y Mario Casas hablan de su estrecha relación con Chile

Como broche de oro para cerrar el primer ciclo de “De tú a tú”, el programa de Martín Cárcamo en Canal 13 tuvo a dos estrellas españolas. Se trata de Antonio Banderas y Mario Casas, quienes participaron de un episodio especial.

Además de hablar sobre su trabajo conjunto -Banderas invitó a Casas a ser parte de “El camino de los ingleses”, una película dirigida por él-, los actores comentaron sobre su relación con Chile. Un lazo que se estrechó especialmente porque ambos fueron parte de la cinta “Los 33”.

Antonio Banderas contó que durante las grabaciones de la película sobre el rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José casi no veían el sol. “Hacía mucho frío pero teníamos que fingir que hacía calor y nos echaban continuamente agua (…) En el grupo de los que interpretamos a los mineros, hubo una unión muy poderosa, muy emocional”.

Como parte de la cinta trabajaron con los mineros reales. Es más, Banderas asegura que tiene una amistad con Mario Sepúlveda, a quién él interpretó. También recuerda cuando salió el primer minero rescatado.

Para Mario Casas fue especial interpretar a uno de los mineros. “Es verdad que se creó allá abajo una hermandad. Pasábamos muchas horas. Es cierto que fue duro, pero es una historia que para mí el poder contarla y llevarla al cine y poder contar una historia de esas características, (significó) unirme desde ese momento con la gente de Chile… a partir de ahí ha habido una conexión con ellos que no me han soltado, han seguido viendo mi trabajo, me han apoyado, lo noto en cada proyecto que hago. Desde que hice la peli es cierto que me he unido, hay un cordón ahí que se ha unido a Chile, y le tengo un recuerdo maravilloso”.