Hospitalizan por coronavirus a exparticipante de “Amor a prueba” que lucha contra un cáncer

La exparticipante del reality show “Amor a prueba” Mila Correa está viviendo el lado más amargo del coronavirus. Porque la joven se contagió a pesar de todos los cuidados que ha tenido para no enfermarse. Y lo hizo porque hay un factor que complica enormemente su salud: está en medio de un cáncer de mama.

Es decir, forma parte del grupo de mayor riesgo, pues al estar comprometido su sistema inmune, es más propensa a contraer enfermedades. Y no sólo, eso: no se puede vacunar contra el covid-19. Y eso implica que depende de que quienes sí se pueden inocular para que se consiga la ansiada inmunidad de rebaño.

Correa ha dado a conocer detalles de cáncer, que le fue diagnosticado a comienzos de este año en su cuenta de Instagram. Ahora uso ese mismo medio para narrar su complicado momento e hizo un llamado desesperado a la población.

En el mensaje contó que se ha cuidado enormemente, pero se enfermó por la irresponsabilidad de terceros. Más aún, dijo que esta era la primera vez que llora desde que le diagnosticaron cáncer.

Esto es lo que escribió: “COVID : TOMEN CONSCIENCIA!! Son mis últimos minutos con el celular y lo único que me gustaría pedir, es que la gente tome consciencia!! Llevo meses cuidándome, meses !! Privándome de todo! Privándome inclusive de estar con mi familia y mas cercanos por cuidarme del cáncer.

“El día de hoy me encuentro en urgencias, he vomitado del dolor, me han tratado de estabilizar todo el día, e infelizmente mi resultado PCR salió positivo. Digo infelizmente porque por culpa de irresponsabilidad de terceros me dio Covid! Sean responsables! Si tienes Covid, quédate en casa! Si en tu casa alguien tiene Covid, quédate en casa !! Si tienes sospecha de Covid, quédate en casa !!!

Si eres irresponsable, no enfermes al resto por tu irresponsabilidad!

Hoy por primera vez , desde que me detectaron cáncer, lloro y lloro de impotencia, de rabia, porque primera vez siento que no es justo…

Sé que saldré victoriosa de esta Diosito, Sé que nunca me desamparas

Se que como tu hija Diosito, esto será rápido y pronto estaré sonriendo, saltando y bailando como antes.

La joven excompetidora de “Amor a prueba” cerró el mensaje diciendo: “Me hospitalizan en un par de minutos, quedo desconectada, sin celular ,sin nada… Gracias por tanto amor, gracias por cada oración, gracias por tenerme en sus pensamientos positivos“.