“Yo Soy”: imitador de Julio Iglesias se va sin pataleo e incluso agradece al equipo al enterarse que es el nuevo eliminado

La tercera temporada de “Yo Soy” tuvo un intenso capítulo este domingo. Es así como el imitador de Julio Iglesias, Roberto Pereda, resultó el nuevo eliminado del programa de talentos de CHV.

Pero más allá de la salida del artista peruano, lo que llamó la atención fue su actitud al momento de procesar la mala noticia de que debería salir del programa tras perder frente a Barry White (Fernando Carrillo). Porque en vez de molestarse, Pereda agradeció a todo el equipo de producción por el apoyo. Eso sí, Jean Philippe Cretton ya había alabado la calidad humana y profesional del participante, destacando que era conocido por su buen trato hacia el equipo y no sólo quienes están en pantalla.

Cuando llegó su momento de hablar, el nuevo eliminado de “Yo soy” dijo, “Quiero agradecer de todo corazón a la producción, camarógrafos, jurado. Ustedes han sido personas muy educadas para decir las cosas cuando uno está mal”.

Y agregó: “Estoy muy contento de esta aventura musical. Yo vine con una ilusión a Chile, de ser conocido. Eso lo he logrado. Ahora, los errores se pagan y hoy me ganaron los nervios. Yo soy muy nervioso, pero esta vez era de irse o quedarse”.

Tras esta autocrítica, dijo: “No decir que me voy contento. Me voy triste, pero hice lo humanamente posible, me equivoqué al final”, dijo el cantante al despedirse tras su fracaso al intentar impresionar a al jurado formado por Myriam Hernández, Cristián Riquelme y Antonio Vodanovic en la más reciente gala.