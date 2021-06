Karen Bejarano revela que tuvo difícil crisis de angustia: “Enfrentar tus demonios requiere de mucho coraje”

Karen Bejarano hizo una importante revelación sobre su vida personal. La influencer y figura de televisión contó a mediados de abril que estuvo internada debido a problemas de salud mental. Tras contar esto, Bejarano fue respaldada de manera casi inmediata por personas. Este apoyo llegó de parte se famosos y otros no tanto destacando su valentía al hablar abiertamente de un tema que, lamentablemente, sigue siendo tabú en pleno 2021.

Ahora, Bejarano volvió a hablar sobre salud mental y narró la difícil crisis de angustia que tuvo durante el fin de semana. La influencer dedicó varias stories a esto, usando el hashtag #saludmentalyemocional. “Quería comentarles algo que me pasó el fin de semana, recién. Me vino una crisis de angustia donde, la verdad, es que lloré, lloré y lloré como con hipo. Y, la verdad, es que no sabía de dónde venía toda esta pena, esta angustia”.

La joven continuó. “Obviamente, hay muchas razones por las que yo sigo mi proceso de sanación. Pero no había un motivo tan claro por el que yo dijera: ‘Ah, por esto es'”.

“Entonces, me empecé a cuestionar. ‘¿Por qué me pasa, por qué estoy así de mal? Y está pésimo que nos juzguemos, porque obviamente hay cosas que pueden estar ahí guardadas hace años y no fuimos capaces, quizás, de eliminarlas en su momento”, dijo la influencer e hizo una pausa.

Y bueno, ¿a qué voy con todo esto? A que en esta crisis de angustia yo fui súper dura conmigo. Porque yo me decía ‘No me quiero senitr más así’ y le decía a Juan ‘Estoy chata de estar triste y no saber la razón real, qué está pasando, ¿por qué?’. Y tanto cuestionamiento conmigo… al final uno termina peor.

Les quiero decir que el autocuidado es súper importante en el proceso de sanación y es fundamental que seamos empáticos con nosotros. Poque siempre nos enseñan a ser empáticos con el resto, a ponerse en el lugar del otro. Pero nadie nos enseña a ser empáticos con uno mismo con estas situaciones, con estas emociones que de repente nos embargan y nos deja pa’ la cagá”.

Más adelante, Karen Bejarano comentó de la importancia de respetar estos momentos de dolor pues, considera, que son parte del autocuidado. “Es natural, es normal. Y no por eso van a ser menos fuertes”. En este punto, agregó: “Enfrentar tus dolores, tus demonios, como le quieran llamar, requiere de mucho coraje. Y yo creo que me he vuelto una persona mucho más valiente al permitirme soltar”.