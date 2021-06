Antivacuna se entrometió en despacho de Chilevisión: lo sacaron de pantalla

Un antivacuna se coló en pantalla al programa vespertino Contigo en Directo de Chilevisión durante este miércoles 16. Ocurrió mientras un reportero hacía un despacho desde el centro de La Florida. El sujeto empezó hablando sobre la salud mental en medio de la pandemia del covid-19, pero de ahí derivó a las cuestionar las vacunas y por eso salió de pantalla.

Fue así.

Mientras el reportero entrevistaba a otras personas detrás irrumpió un tipo que se identificó como Eduardo Ramírez. Éste dijo lo siguiente: “No hay planes de salud hacia las personas, de cómo mejorar su salud. Lo único es implantar el miedo en la población. El pánico es lo que enferma”. Era una declamación.

Entonces el periodista Humberto Sichel dijo desde el estudio que “si él no está dispuesto a mantener un diálogo no podemos conversar. Que hable lo que quiera, pero que también nos escuche“, dijo. Entonces le preguntaron si se había vacunado y ahí vino la parte crítica.

“¿Por qué tendría que vacunarme yo, con una vacuna que es experimental, que no tiene los años necesarios?”.

El antivacuna explicado

Sichel dijo entonces que “la principal causa de muerte del año 2020 en nuestro país fue el covid-19. No fue otra. No es broma, no es un juego. Cuando escuchamos personas así, que dicen que están experimentando… son los ensayos clínicos que se hacen por meses y en decenas de miles de personas”.

“Cuando llega una persona a vociferar”, siguió Sichel, “dice que los teléfonos se pegan, que están experimentando con nosotros (…) no se está jugando con eso, lo que se está tratando de hacer es proteger a las personas”.

El tipo continuó cuestionando. De colección: “No está demostrado todavía que ayuden. ¿Sabes cuánto tiempo tiene que pasar para que esté demostrado que las vacunas tengan un efecto?”, señaló. “¿Humberto es periodista? ¿Ya? Y, ¿cómo va a tener una investigación respecto de las vacunas?”, señaló.

Sichel dijo después de este entrevero: “Nosotros salimos con nuestras cámaras al aire. Quiero que ustedes lo entiendan. Estamos en una plaza y puede llegar cualquier persona y es distinto vociferar a tratar de interactuar y poder intercambiar opiniones”, explicó el periodista.