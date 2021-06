Julio César recibió parelé en debate sobre educación sexual: “Hablas cuestiones que no tienen sentido”

Julio César Rodríguez tuvo este miércoles un encontrón cuando hablaba de un proyecto de ley sobre la supervisión del uso de internet. De ahí se pasó a la educación sexual y luego la orientación sexual. Debatían entre otros el constituyente electo RN Luciano Silva y también el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán cuando ocurrió el punto de quiebre.

Ocurrió casi al final de Contigo en la Mañana de Chilevisión.

Entonces Julio César le hizo una pregunta que aparentemente molestó al constituyente Silva, que resultó electo en el distrito 20 (Concepción, Talcahuano, Santa Juana, entre otras comunas). Le preguntó si el órgano sexual resuelve el género es una persona. Entonces, Silva se enfureció. “Nooo, estai hablando custiones… Estás hablando puras cuestiones que no tienen sentido, Julio. Perdóname que te lo diga”, le dijo.

Así iba el diálogo hasta que llegaron a ese momento.

Luciano Silva: La política cultural centralista no debe inmiscuirse en la intimidad de la vida familiar. Eso nunca, nunca. Todo lo que son las decisiones respecto de los hijos, las deben tomar las comunidades. Hay que vencer ese centralismo. Los temas educativos, los temas valóricos, los proyectos de vida no deben estar bajo las leyes del centralismo. El problema con la ley de garantías y derechos de la niñez es que limita, restringe y vulnera la libertad de conciencia de los padres en la educación de sus propios hijos. Lo que eso consigue es la estatización de la infancia. Ese es el punto en este proyecto…

Julio César Rodríguez: ¿Usted se opone a la educación sexual en los colegios, Luciano?

Silva: No, yo no me opongo a la educación sexual, Julio. La educación sexual es muy buena, pero la educación biológica, científica, no ideológica, de un estándar que se está imponiendo hoy día. Un estándar centralista y cultural, que estatiza la infancia. Ese es el problema.

Rodríguez: ¿Cuál es la educación sexual ideológica?

Silva: Si tú quieres yo te explico sin ningún problema. Son aquellas ideas de la sexualidad que no tienen base en la ciencia y la biología y que son construcciones sociales. Es lo que prima hoy día como estándar cultural en nuestro país y en el mundo. Porque el progresismo está de moda…

Rodríguez: ¿O sea la homosexualidad sería un tema cultural para usted?

Silva: Que elijan si quieren ser hombres o mujeres, ésa es una cuestión ideológica. La biología te dice claramente lo que es uno y lo que no es. Y ésa es la educación que nosotros necesitamos en los colegios.

Rodríguez: ¿O sea hay una división entre la mente y el órgano sexual?

Silva: Nooo, estai hablando custiones… Estás hablando puras cuestiones que no tienen sentido, Julio. Perdóname que te lo diga. Está súper claro lo que te estoy diciendo. La educación no tiene que ser ideologizada.

Rodríguez: No pues. Usted me está diciendo que según el órgano sexual ya está definida la orientación del niño. Eso me dijo usted.

Silva: Primordialmente, eso dice la ciencia.

Gonzalo Durán. Eso es lo que está diciendo y ésa es una brutalidad del porte de…

Rodríguez: … ay Dios, mío.

Durán: Eso es desconocer que en la vida real de los seres humanos hay múltiples expresiones, no sólo de la sexualidad. De la identidad de género…

Silva: Sin duda.

Durán:Hay personas que tienen un órgano sexual masculino o femenino pero que tienen una sexualidad distinta. Hay personas trans, hay personas con una diversidad de realidades.

Rodríguez: La identidad sexual no es genital, Luciano. Eso ya está conversado en todo el mundo.

Silva: Lo biológico y lo científico es lo que debe primar y hoy día no prima. Ese es el asunto.

Rodríguez: Nos van a sacar del aire.