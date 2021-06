Menos mal que la defendió, sino: Vasco Moulian trata de “patética” a Helhue Sukni por su reclamo de censura en Podemos Hablar

“No me ayude tanto, compadre”, debe haber dicho Helhue Sukni al conocer los comentarios que el panelista de Zona de Estrellas, Vasco Moulian, hizo anoche de ella para defenderla por los reclamos de censura que realizó en contra de Chilevisión, tras su participación en el programa Podemos Hablar.

Y es que el actor y exdirector de programación de Canal 13, si bien apoyó las quejas de la abogada por la edición que el canal privado realizó de su presencia en el espacio conducido por Julián Elfenbein, no tuvo reparos para tratarla de “lo más patética que hay”.

“Esta abogada de narcotraficantes encuentro que es lo más patética que hay”, dijo Moulian, en medio del análisis a la participación de Sukni en el programa de CHV y que motivó el posterior reclamo de la abogada en sus redes sociales.

“Me censuraron, porque vi que omitieron varias partes de comentarios que yo hice que eran bastante importantes para la opinión pública, de lo que viene, que es el nuevo cambio de presidente, estoy bastante enojada”, contó Helhue, un reclamo que en el programa del canal Zona Latina abordaron en profundidad.

“Capaz que hasta te hacen un favor cuando editan. A lo mejor uno no se da cuenta y cree que está aportando. Yo también, cuando vi el capítulo (donde fue invitado), me habían sacado cosas que a lo mejor ya había hablado demasiado, porque tenían el segmento que necesitaban de mí, o también muchas veces te limpian o te salvan el pellejo”, comentó Joche Bibbó, quien participó del espacio una semana antes que la abogada y que luego de la grabación del mismo fue víctima del robo de su Audi.

“Tienen que dejar de preocuparse y llorar tanto por lo que le editaron o no, porque le pueden haber hecho un bien al no poner todo lo que ella había dicho. Porque saben que la Helhue por ahí se sube arriba del balón y habla y habla. Y está bien, son interesantes algunas cosas, pero otras es mejor que no las pongan”, aclaró el argentino, que encontró ahí la particular defensa de Vasco a la abogada.

“Entonces, ¿para qué vamos a hacer un programa que se llama Podemos Hablar, donde no te dejan hablar? Si haces un programa que se llama Podemos Hablar lo más patético puede ser que no te dejen hablar o que te censuren. En esta estoy con Helhue, la jueza de los narcotraficantes”, señaló el actor, que para el final dejó su lapidaria opinión de Sukni.

“Lo más importante es que la persona se siente censurada. Esta abogada de narcotraficantes encuentro que es lo más patética que hay. Quiero defenderla porque si tú sientes que te censuraron es por algo. No creo que haya dicho algo muy (…) No creo que haya sido por la hora”, cerró.