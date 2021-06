Cristián de la Fuente desde la cuarentena en Santiago: “Todo está pésimo”

Cristián de la Fuente ocupó su programa en la Revista Velvet en Instagram para cuestionar el plan Paso a Paso. El actor habló desde la cuarentena, pues recién volvió de Estados Unidos y va en el segundo de los diez días de encierro que le instruyeron. Contó que en el aeropuerto ya estuvo en una fila inmensa para poder ingresar.

“Estoy en Santiago de Chile, en el segundo día de cuarentena y estoy hasta acá. Todo lo que estamos haciendo, no sirve. Está mal hecho”, partió diciendo. “Fui capaz de ir a Estados Unidos y de ir a México. Comparé la realidad de Estados Unidos y México con la realidad de Chile. Y creo que lo que estamos haciendo está pésimo. Estamos en cuarentena total. La Región Metropolitana está en cuarentena total. Sin embargo, las calles igual están llenas porque hay permisos de trabajo. Y esa gente se tiene que subir al Metro y tiene que estar toda apretada”, señaló.

Además, Cristián de la Fuente se preguntó “¿Qué negocios no abren? Los chicos. La señora de la botillería. El compadre del quiosco. El negocio chiquitito, porque Falabella, Ripley, mandan igual delivery y mandan igual como locos. Venden igual como locos. Siguen ganando”.

Y ahí contó su experiencia al volver: “Llego para acá y tengo que llenar todos los papeles en forma digital. Llego a Santiago y una cola… se juntaron dos vuelos. Todos pegados. A hacer una fila para que una señorita llene a mano un papel y después ese papel te lo pasan. Entonces todo lo que habíamos hecho digital para no tener contacto, chao. De ahí me tengo que ir a hacer otra PCR. Estoy vacunado y de ahí me tengo que ir 10 días a cuarentena. Entonces no sirve. Me debería haber quedado en México”.

También cuestionó la franja deportiva que promueve el Gobierno. “Es como que tenemos gente en el Ministerio del Deporte que no hace deporte, que no saben lo que es hacer deporte, porque ponen la franja a las cinco de la mañana. ¿Quién va a hacer deporte a las cinco de la mañana con este frío? Es ilógico”, cuestionó.

Y entonces respondió a alguien que le escribía. “Efectivamente es ‘una dictadura sanitaria’” y recordó que en redes sociales vio un meme que decía “ni a mi mamá le pedí tanto permiso”.