La convencieron: Coté López llegará a la televisión

Coté López es uno de los personajes mediáticos más solicitados por los programas de televisión. Su última aparición fue en 2019 en el matinal de TVN, pero ha rechazado invitaciones a todos los programas a los que la han convocado.

Así lo explicó el miércoles en una entrevista que dió a E! Pop talks el espacio de Youtube de la cadena que es conducido por Ignacio Gutiérrez “Programas que hay ahora, me han llamado de todos, yo creo que no me falta ninguno, pero yo estoy súper reacia la verdad”, señaló sobre su reticencia a estar en programas agregando que “siento que no lo necesito en mi vida…ya me faltan horas en mi día, porque yo de verdad estoy trabajando hasta las 11 o 12 de la noche. Además, veo todo, además de eso es ver la casa, los niños, las tareas, estar con mi marido”, agregando que siente que no sería un aporte su presencia “sería como ir por nada, por egocentrismo, por aparecer en la tele”.

Pero ahora, hay un proyecto que le hizo sentido, ya que decidió ser parte del jurado de un espacio que Canal 13 prepara sobre emprendedores.

Según explican cercanos a la modelo, en el programa compartiría roles con los dueños de una cadena de productos para el hogar y de una marca de alimentos veganos.

Si bien, aún no hay fecha de estreno para la producción, que está en proceso de realización, la figura de Instagram paralelamente se encuentra en el lanzamiento de su línea de maquillaje propia llamada CLO, el que fabrica en un laboratorio de España e importa al país.

Además, lanzó una línea de ropa deportiva Be Active, con la que hizo un convenio con un retail para su distribución. En ese sentido, el espacio le hizo sentido “es para ayudar, eso me gustó”, señaló.



Otros proyectos

Dentro de los planes que tiene la esposa de Mago Jiménez, también están lanzar una línea de ropa masculina inspirada precisamente en su pareja, además de sumar un perfume a Clo. Otra de las cosas que tiene planificada es llevar la historia de sus libros a la pantalla grande, para lo que incluso, ha sostenido conversaciones con directores de cine. Se trata de las novelas “Tú tampoco eras para mí” y “Discúlpame, fue un error”.