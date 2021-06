Actor de serie “Luis Miguel” acusa a Diego Boneta de lesiones en medio de grabaciones

El actor Martín Bello acusó a Diego Boneta de ser violento con él en una de las grabaciones de la segunda temporada de la serie “Luis Miguel”.

La escena de la discordia es una pelea física entre el “Sol de México” y su trio “Tito”, pero al parecer la ficción superó el límite, porque el español asegura que quedó con secuelas físicas.

“La escena se propuso de una forma más calma, más visual y no tan física. De repente vino el showrunner de la serie y dijo que lo podemos hacer de otra forma, sin avisarme y sin dar consentimiento para hacer una escena de estas características“, en conversación con el canal El Trece de Argentina.

“Empezamos a hacer tomas y en la primera escena me rompió una cadena que me regaló mi mamá, que había fallecido meses antes de empezar a rodar la primera temporada. Ahí vi que la cosa iba fea. Se hicieron más tomas y cada vez más intensas”, siguió contando Bello.

El actor español detalló que Boneta le dio “bofetones en la cara, que fue idea del showrunner” y que tuvo “moretones en el pecho, porque no me agarra de la chaqueta, sino que me agarra de la piel. En otra, cuando estoy contra la pared, chocó mi cabeza contra la pared y me provocó una lesión en el cuello. Eso fue lo peor. Aún estoy con tratamiento”.

“Diego me pidió perdón, que no sabía. Me dijo que cómo podíamos arreglar la situación. Y yo le digo que me invite a cenar y charlamos. No me volvió a llamar”, dijo Bello.