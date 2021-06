Sigrid Alegría barre con su exmarido tras regalo de cumpleaños : “Me insulta cada vez que puede”

La actriz Sigrid Alegría cumplió 47 años el viernes pasado y además de agradecer los saludos y regalos, publicó una storie en la que criticó a su exmarido y padre de dos de sus hijos, Juan Andrés Ossandón.

“No paga la pensión alimenticia hace años, me vació la cuenta bancaria, me ha demandado tres veces, me insulta cada vez que puede”, señaló.

Pero no quedó ahí: “Y ahora me regala rosas rojas diciendo que son de parte de los niños”, añadió en el post.

Así hizo una encuesta en la que preguntó si calificaba como un acto de “violencia” o “locura”.