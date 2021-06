Ana Tijoux: Tom Morello de Rage Against the Machine se deshace en elogios a la chilena en nuevo proyecto

Tom Morello, el histórico guitarrista de bandas como Rage Against the Machine y Audioslave, es conocido por incluir un potente mensaje político en su música. Lo mismo ocurre con Ana Tijoux. Por lo tanto, no es raro que la artista chilena fuera una buena idea como participante del proyecto de Morello con The Boody Beetroots: Catastrophists. Esto, porque para Catastrophists, este también es un tema de gran importancia.

Eso se puede ver en el EP de la banda, donde Ana Tijoux es parte de “Lightning over Mexico”. La canción está dedicada a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en 2014 en la localidad de Ayotzinapa.

El músico estadounidense, quien tiene estudios de ciencias políticas en la prestigiosa universidad de Harvard, escribió sobre “Lightning over Mexico”. En el texto publicado en Instagram, Morello elogia la colaboración de Tijoux.

“Esta canción está dedicada a la memoria de los 43 estudiantes / activistas mexicanos que fueron “desaparecidos” y presuntamente asesinados por el gobierno y sus agentes. Hace un tiempo hice un show benéfico para sus familias en la Ciudad de México con @ Calle13 y después de conocer a las familias devastadas escribí la letra detrás del escenario. La compañera Ana Tijoux proporcionó los versos incendiarios para darle la profundidad que necesita”.