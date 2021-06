Bailarina de K-Pop es víctima de acoso sexual en plena grabación de video en Times Square

El K-Pop suele tomarse las redes sociales con sus coloridos videos, coreografías perfectas y ritmos contagiosos, pero en esta caso, el video que se volvió viral no responde al común.

Se trata de un registro que muestra cómo una de las integrantes de un grupo de covers de K-Pop es abusada sexualmente mientras grababa un video en Times Square, Nueva York, Estados Unidos.

La banda de covers de K-Pop 404 Dance Crew estaba grabando un video de la canción “Next Level”, cuando un hombre se acercó a Yingqi Zhou, una de las integrantes de la agrupación.

El sujeto se colocó detrás de la joven, quien sin verlo dio un paso atrás y se topó con él. El hombre, quien no ha sido identificado, movió su pelvis hacia adelante contra la joven.

Horrible comportamiento

La joven reconoció que trató de seguir bailando, pero quedó horrorizada.

Una persona grabó el hecho y lo subió a redes. Lo llamativo es que hubo varias personas que alabaron la actitud del agresor.

Aparecieron comentarios como: “El mundo podría aprender un par de cosas de él”, “Bien por él, arruina sus estúpidos videos de idiotas”, “Espacio público, juego limpio” o “Yo haría lo mismo”.

Tras el ataque, la bailarina posteó el siguiente mesaje: “Yo era la chica que fue acosada sexualmente. Cuando esto sucedió, me horroricé. Pero estábamos filmando en ese momento y no quería afectar el progreso de todo el equipo por mis sentimientos. Nuestra cámara grabó todo. Después de bailar, volví a verlo en casa y todavía me sentía mal por el hombre y su horrible comportamiento”.

Una banda de covers de K-Pop es una agrupación que se dedica a hacer coreografías propias de las mejores canciones del masivo género musical.

Este tipo de agrupaciones han crecido y ganado espacio en las redes sociales y ante los fanáticos, frente a la gigantesca arremetida mundial del K-Pop.