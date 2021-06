Julio César enfrenta a senadora PPD: “Al Carlos Maldonado lo trataron como a Mi Pobre Angelito”

Julio César Rodríguez, el conductor de Contigo en la Mañana de Chilevisión, interrumpió el mediodía de este martes 22 a la senadora PPD Loreto Carvajal cuando estaban hablando del debate de Chile Vamos. Julio César la confrontó con las cosas que han pasado en Unidad Constituyente en las últimas semanas y le dijo que eso hace difícil que cuestionen a otro sector.

Y tomó de medida lo que le pasó al presidente del PRSD, Carlos Maldonado, cuando se quedó esperando al resto para inscribir las fallidas primarias en el Servel, al cierre. “Dejan a Carlos Maldonado en la puerta. No lo invitan a Carlos Maldonado. Lo tratan como al Pobre Angelito, cuando se les perdió en el avión. No lo invitan a nada”, dijo Julio César.

Todo partió cuando el periodista le pidió su opinión del debate presidencial de Chile Vamos.

Loreto Carvajal: Fue un debate que me suena a más de lo mismo. Una derecha que no cambia, que no se hace cargo de la sintonía que hoy día el país espera. De una nueva política, como dijo el candidato Desbordes. Creo que deben hacerse cargo de una nueva derecha…

Julio César: … pero su conglomerado, ¿tiene una política o no? Porque lo que hemos visto hasta acá son puros espectáculos bochornosos, senadora, para ser honestos. No se ponen de acuerdo para una primaria, bajan a una candidata por la espalda, negocian entre algunos, van al otro lado y no los reciben, dejan a Carlos Maldonado en la puerta, no lo invitan a Carlos Maldonado, lo tratan como al Pobre Angelito, cuando se les perdió en el avión. No lo invitan a nada.

“O sea ustedes también están dando en la práctica, porque otra cosa es el discurso, pero en lo que la gente ve. Una cosa es lo que la gente ve y otra es lo que hace. Usted habla de una nueva política pero su sector tiene la política más añeja que hemos visto, reproducida hace un par de semanas atrás”.

Carvajal: La política debe generarse hoy día de una manera distinta, pero yo no me pondría en el caso de sólo la crítica. Hemos avanzado muchísimo.

Rodríguez: Es que usted le está haciendo una crítica al otro sector y da la impresión que su sector fuera distinto. En la práctica vemos que no es un ejemplo…

Carvajal: Lo que ocurrió en mayo fue bochornoso y eso hay que asumirlo. Pero si hoy generamos la forma de hacer política desde la ciudadanía creo que la oposición tiene mucho más que decir. Sin ir más lejos, el aumento del apoyo a las personas en pandemia ha sido fruto del diálogo y la constante contraposición que ha ejercido nuestro conglomerado político a un Gobierno que no escucha.