Vidal y caso covid: influencer involucrada aclara su rol en escándalo por contagio

De Vidal y su contagio de covid no se volvió a hablar luego de que el jugador de la Selección Chilena recibiera el alta médica. Pero esto no evitó que Nicol Flores, la influencer y prevencionista de riesgos involucrada en ese caso, sí lo hiciera para dar su versión.

Según publicó el sitio web Mira Lo Que Hizo, Flores escribió en su cuenta de Instagram que “nunca he tenido un affaire con el jugador Arturo Vidal. No soy su nueva conquista, ni su amante. Nunca ha pasado algo entre él y yo. Sólo existe una amistad. Todos los rumores y especulaciones han sido una gran estupidez de los periodistas”, dijo.

Además, Flores dijo que “se me ha involucrado con otras personas, las cuales no conozco. Y todo es fake. Espero quede claro. Para que dejen de publicar y mentirle a las personas”. Además dijo que ella nunca se contagió de covid. “Y espero no tenerlo. Por lo tanto, no estoy vinculada a su contagio, ya que algunas personas aún no entienden”.

Flores también explicó que las fotografías que dieron pie a la polémica no las filtró ella. “Jamás fue una funa. Compartí a mi lista de mejores amigos de 25 personas, en las cuales ilusamente confiaba. Compartí unas imágenes por 5 minutos para que mis amigos vieran. Jamás esperé que saliera de mi lista de BF (Best friends). No crean todo lo que ven”, dijo.

También la ahora amiga de Vidal se quedó de que “la gente de Chile es súper mal intencionada. Me han acusado de muchas cosas que no son ciertas. Y en especial los hombres. Recuerden que vienen de una mujer y ella debe enseñarles a respetar a todas las mujeres. Fomentan el bullying en Chile, ya que no les enseñan otros valores. Aún pueden aprender a no humillar o dañar a otros”.

Su versión también se la dio al periodista Hugo Valencia, quien la compartió en Que te lo Digo, con Sergio Rojas.