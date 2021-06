Britney Spears se disculpa en Instagram por fingir que estaba bien

Britney Spears, la estrella de la música pop estadounidense, recurrió la tarde de este jueves 24 a Instagram para escribir un mensaje de disculpas para sus fanáticos. Esto, luego de su audiencia ante la justicia de Los Ángeles donde pidió recuperar su vida y que le levanten el régimen de tutela.

Luego de su impactante testimonio el miércoles, la cantante de 39 años se está abriendo sobre cómo se siente después de hablar por primera vez. Se disculpó por fingir que su vida era perfecta, cuando estaba luchando en secreto. Dijo que se siente “avergonzada” de compartir la verdad.

“Sólo quiero contarles un pequeño secreto”, partió diciendo la diva. “Creo que como personas todos queremos una vida de cuento de hadas y, por la forma en que lo he publicado, mi vida parece verse y ser bastante increíble. Creo que eso es por lo que todos nos esforzamos”, dijo.

Añadió que “ése era uno de los mejores rasgos de mi madre. No importaba lo horrible que fuera un día cuando era más joven. Por el bien de mí y de mis hermanos ella siempre fingió que todo estaba bien. Estoy trayendo esto a la atención de la gente porque no quiero que la gente piense que mi vida es perfecta”, dijo.

Britney Spears dijo que “DEFINITIVAMENTE NO ES EN ABSOLUTO… y si has leído algo sobre mí en las noticias esta semana obviamente ahora sabes que no lo es (…) Me disculpo por fingir que he estado bien los últimos dos años… lo hice por mi orgullo y me avergonzaba compartir lo que me pasó… pero honestamente, ¿quién no quiere capturar allí Instagram de una manera divertida?”, señaló.

“Lo creas o no, fingir que estoy bien me ha ayudado… así que decidí publicar esta cita hoy porque, caramba si estás pasando por un infierno siento que Instagram me ha ayudado a tener una salida genial para compartir mi presencia… existencia… y simplemente sentir que importo a pesar de lo que estaba pasando y bueno, funcionó… así que decidí comenzar a leer más cuentos de hadas”, concluyó la diva.

También escribió una cita de Albert Einstein. “Si quieres que tus hijos sean inteligentes, léeles cuentos de hadas. Si quieres que sean más inteligentes, léeles más cuentos de hadas”.