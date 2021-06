La preocupación de Savka Pollak tras accidente de su hija: “Tengo pena, mucha pena”

Una agotadora noche fue la que pasó Savka Pollak, luego que su hija de 6 años se accidentara al interior de su hogar. La periodista y presentadora se encontraba preparando comida cuando de pronto sintió un golpe. “Nada fuerte, era un salto desde un sillón bajo al suelo, pero el llanto fue diferente”, contó.

“Por suerte estaba acompañada y sin moverla la miré y me di cuenta rápido de que algo andaba mal con su codo, estaba fuera de su lugar“, detalló a través de redes sociales. Savka Pollak contó que le amarraron un pañuelo para sostener su brazo y partieron a urgencias.

“Sin decir más que palabras de calma y estoy contigo, nos subimos al auto. No sentí un llanto histérico, más bien de dolor y pidiendo ayuda“, explicó, revelando que no sabe cómo mantuvo la calma. “Le hice cariño, le hablé cosas lindas y así llegamos donde el doctor que apenas la vio me dijo que la cosa no era tan sencilla“, dijo.

Savka Pollak: “Tengo pena, mucha pena”

A través de la misma plataforma, la comunicadora remarcó que su hija “Laurita es una niña muy sana que ha ido muy pocas veces al doctor, de hecho les tiene pánico. Sin embargo, esta vez se entregó y confió con todo el miedo que sentía”.

“Fue terrible sacar la radiografía, le dolía. La enyesaron y eso calmó su dolor bastante. Se veía tan frágil y entregada“, agregó. Pollak reveló que el diagnóstico fue rápido, y aunque no recuerda el nombre de la lesión, indicó que fue una fractura que requería operación.

Hija de Savka Pollak sufrió accidente doméstico – Instagram

“No puedo creerlo aún”, pensó. Después tuvieron que trasladarse en ambulancia hasta otro recinto médico, en donde su hija fue sometida a un test PCR. Cuando llegaron al otro lugar, los médicos inmovilizaron los ambos brazos de la menor, “lo que la tenía muy molesta”. Savka Pollak reveló que Laura “se durmió escuchando música mientras yo no podía parar mis pensamientos. Sentí mucha pena, miedo y a la vez gratitud por haber estado ahí en ese momento, por poder darle calma y por su confianza”.

“Casi no dormí y ya temprano fui a dejarla al pabellón. Espero todo salga bien y la chica mejore pronto”, agregó, empatizando con “tantas mamás que pasan por situaciones así, tener un hijo hospitalizado, enfermo o con dolor”. “Tengo pena, mucha pena y estoy lidiando con cientos de pensamientos que abruman. En estos momentos solo entregarnos y confiar”, cerró.