Laura Bozzo desafía a sus críticos con foto en traje de baño: “Aquí la momia, aquí Munra… ¿saben qué? Nada me queda mal”

Laura Bozzo ha hecho una carrera en el mundo de las comunicaciones en gran parte por ser deslenguada. Y esta es una cualidad que no ha dejado de lado a sus 68 años. De hecho, probablemente jamás lo haga y esto es algo que deja en claro en una nueva publicación en redes sociales.

Porque la conductora de “Laura en América” subió un post especialmente dedicado a todos quienes la critican por su físico. Y lo hizo del mejor modo: compartió un video suyo donde aparece tomando sol en un traje de baño rojo.

“Hola a todos, les mando besos, abrazos, bendiciones, aquí la momia, aquí Munra, aquí la momia Spears y ¿saben qué? nada me queda mal”, dijo en su publicación de Instagram.

“Hola, dedicado a todos los que me insultan y quisieran tener mi cuerpo. A las mujeres les digo BASTA no se crean que no valen por la edad. Somos invencibles merecemos ser felices”, escribió la popular presentadora peruana de televisión.

Luego de estar cuatro años fuera de la televisión, un medio donde fue siempre polémica, Bozzo volvió el año pasado con el talk show “Laura sin censura”. El programa, que sigue el modelo de sus anteriores pasos por la pantalla chica es producido debutó en la TV mexicana.