Jani Dueñas debuta con ciclo de entrevistas: “Es algo que vengo deseando”

“Se ríe en la fila”, es el nombre del ciclo de entrevistas realizadas por la comediante Jani Dueñas, donde conversa con sus colegas, mujeres que se dedican al humor.

Un proyecto que le hace mucho sentido a la actriz, que hace años viene trabajando en radio, donde pudo desarrollar esta veta, pero en esta oportunidad, es una conversación mucho más íntima.

En ese sentido, Dueñas asegura que “esto no es tan diferente, porque la radio me enseñó a entrevistar, tuve harto carrete en eso, hace mucho tiempo que me venía formando como comunicadora”, asegura.

Claro, que en esta oportunidad, es en un formato nuevo, ya que son entrevistas grabadas y que serán emitidas de manera gratuita, a partir de julio en la plataforma digital del Teatro Municipal de Las Condes. “Esto es algo que vengo deseando hace mucho tiempo”; asegura añadiendo que “me gusta conversar y sobre todo si es sobre procesos creativos de los artistas. Aunque esto es con mayor producción que en la radio”, detalla.

Sobre la génesis del proyecto comenta que se lo ofrecieron del Teatro y “fue una idea que yo propuse, ya que después de que se abre esta posibilidad, me preguntaron que queria hacer y dije ´conversar con mujeres artistas´” dice añadiendo que “si bien hay cercanía por ser colegas, siento que falta escuchar nuestras voces. Este no es un programa de mujeres solo para mujeres, es para que todos vean lo bacanes que somos”.

En el ciclo, están contempladas Javiera Contador, Natalia Cuevas, Belén Mora y Francisca Feuerhake (La vieja cuica) “al respecto, hicimos una curatoría bien pensada, va a parecer q son amigas mias, pero no, a la Natalia Cuevas por ejemplo, no la conocía para nada”, señala la standupera destacando las historias de vida que se cruzan durante las entrevistas “es bonito ver que con esa diversidad, igual tenemos muchas cosas en común. Hablamos un lenguaje en común, como le debe pasar a muchas personas que comparten un oficio en común”, dice agregando que “son cuatro mujeres super distintas pero que a todas las atraviesa el humor. Con distintas personalidades, pero que la comedia es su pasión, su fuente de dinero, pero todas de distintos lugares, sus éxitos y sus fracasos y eso lo que más me alucina”.

Procesos creativos

Sobre el período post estallido social y pandemia, Dueñas también hace una reflexión sobre el estado de la industria “hemos estado todos muy precarizados de antes de la pandemia, esto nos vino a mostrar una realidad espantosa”, dice agregando que “con el mundo del arte pasa que está despojado de cualquier ayuda estatal. Hemos estado viendo colegas que se tienen que dedicar a otra cosa. Es como cuando uno decide estudiar teatro y tus papás te dicen vas a terminar vendiendo huevos o mermelada, y así fue”, dice explicando que “sabemos reinventarnos, siempre podemos inventar algo nuevo, pero no puedes confiarte en eso, es bien dramático”.

De su situación comenta que “yo he perdido mucho trabajo, porque no he podido actuar con 31 Minutos y no estoy haciendo standup”, relata detallando que “siempre trato de inventar cosas para no morirme de pega y sobrevivir”.

De todas maneras, destaca que en esa reinvención ha hecho podcasts y se abrió la oportunidad del Teatro Las Condes. “El standup no lo echo tanto de menos,no necesito hacerlo después de lo que pasó en Viña no lo necesito, para hacerlo necesito estar segura”.

Mientras de la posibilidad de sumarse a la tendencia de hacer show vía streaming explica que “no me he atrevido, me da pena como pena hacerlo en el living de mi casa”.

Aunque no lo descarta sobre todo con la fuente de material en que se ha convertido la realidad de vivir en pandemia “es muy probable que algo haga de eso, hay mucho material, el año pasado era todo más shockeante, no sabíamos para dónde iba la cosa y hay que reírse de esto”. Ahora, asegura que le gustaría volver a los escenarios “no se entiende, hay protocolos de restricciones en los teatros que se podrían hacer para permitir funciones con aforo reducido en vez de abrir el mall”, dice.

Otra de las vetas que mantiene vigente a Dueñas es su participación como voz en off de “La divina comida”, donde a pesar de no estar es omnipresente “estamos con todo, a pesar de todas las interrupciones por la pandemia”, explica destacando que ya en su sexto ciclo, el programa de CHV sigue siendo exitoso “es un programa que parece no morir nunca, a la gente le gusta y yo lo paso muy bien”, dice agradeciendo la posibilidad de estar “es una fortuna tener ese trabajo y es un lujo tener ese rol, ya que a pesar de no dar la cara y es como dios, un privilegio poder decir lo que se te ocurra”, añade explicando que “el equipo me da la total confianza, porque a pesar de que hay un guión , me dan libertad de decir lo que quiera”.

En ese aspecto, la actriz puede improvisar sus intervenciones e interacciones con los invitados “eso jamas lo había podido hacer en televisión por lo menos, es muy bacán porque digo lo que quiero”.