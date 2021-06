“Nos decían que andábamos con la ‘ruler'”: Francisca Imboden desclasifica el machismo en las teleseries

Francisca Imboden tiene una amplia trayectoria en las teleseries locales. La actriz debutó en “Oro Verde” (1997), pero ha sido parte de producciones como “Iorana”, “La Fiera”, “Romané”, “Pampa Ilusión”, “Alguien te mira, “¿Dónde está Elisa?”, “Papá a la deriva” y “Señores Papis”, entre otras.

Imboden conversó sobre la industria televisiva en el programa Reyes del Drama, conducido por Víctor Schwencke y Jorge Sepúlveda. Comenzaron comentando el hecho de que actualmente se han mostrado varias teleseries antiguas y de la era Sabatini en TVN, donde ella destacó el trabajo con la idiosincrasia local algo que, dijo, siempre le encantó del equipo de Sabatini. “Tenía que ver como con una reconstrucción de la identidad nacional. Siempre tenían polos que estaban enfrentados y que al final terminaban dándose cuenta que eran lo mismo, que éramos parte de un mismo país. Y, finalmente, eso tenía mucho que ver con la reconstrucción, la recuperación de la democracia”.

La actriz también recordó cómo se armaban los elencos a mediados de la década del 90. “Antes del boom de las teleseries de Sabatini se usaba mucho meter modelos, chiquilla modelo y lolos modelo, que evidentemente no lo hacían tan bien. Algunos sí tenían un talento indudable, pero yo te diría que era el 0,01% de las personas que trascendieron. Algunos siguen haciéndolo y lo hacen increíble, porque tienen un ángel y una cosa, pero no la tiene todo el mundo”.

Además, Imboden desclasificó momentos machistas que vivió en teleseries nocturnas, especialmente cuando había quejas. “Nosotros si criticamos, nos decían que andábamos con la ruler (regla). Esos micromachismos estaban súper instalados antes en los equipos. Hacer el chiste con la mujer, a nivel de equipo. Mucha risita, chistecito que uno trataba de parar el carro”, recordó.

Pero esa estrategia no siempre funcionaba bien. “Una vez paré el carro y un señor me tomó fuera de foco mucho tiempo. Fue bien complejo. Hoy eso no se permite, pero todavía lamentablemente existe el mansplaining. Todo el mundo se reía. Si uno no se reía, te decían que eras amargada. Siempre existió. Algunas éramos las amargadas”, dijo Francisca Imboden.