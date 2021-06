¿Cómo será el nuevo programa de Pamela Díaz para TVN?: es su primera apuesta en solitario

Este viernes se supo una llamativa noticia. Pamela Díaz, La Fiera, tendrá un programa que emitirá TVN. Y ahora la señal estatal entrega mayor información al respecto: es un espacio de entrevistas, conversación y viajes.

“Este es un gran desafío porque es el único canal en el que no he trabajado nunca, es mi primera vez, es algo distinto, entretenido, un programa que yo venía buscando hace mucho tiempo y me alegra mucho que TVN sea mi nuevo canal, dice Díaz.

Como parte del programa, la comunicadora que hoy está en “Me Late Prime” de TV+ recorrerá el país. Pero aparte de mostrar paisajes, el plan es que mantenga conversaciones con sus entrevistados.

“Soy fanática de los programas de viajes. Siempre me han gustado y hace mucho tiempo que tengo la motivación de hacer uno. Este programa lo busqué mucho y siento que fue con tantas ganas que lo encontré. Chile tiene lugares muy bellos para conocer y a mí me encanta viajar y conocer gente, y acá voy a estar en contacto directo con la people, mi people”, dice.

Según confirmó un comunicado de prensa enviado por TVN, el programa es realizado por la productora “La Industria”. El espacio formará parte de los nuevos proyectos que TVN estrenará en las próximas semanas.

Respecto al formato, Díaz dice que será un espacio de “docurrealidad que me acomoda mucho, que me sale fácil y me permite ser muy natural, como yo soy. Voy a entrevistar gente, conversar, hablar cosas más humanas, pasar un día con alguien, además de descubrir distintos lugares de Chile, tradiciones, gastronomía. Creo que lo vamos a pasar muy bien y vamos a reírnos mucho”.

Para Pamela Diaz el programa marca un hito en su carrera como animadora. Esto es porque, por primera vez, conducirá un proyecto en solitario. Sobre eso, asegura: “Me tiene muy feliz. Es un tremendo orgullo que TVN haya confiado en mí ¡Tendré mi propio programa y en mi nuevo canal!”.

Cabe recordar que el trato entre Díaz y TVN es a través de La Industria y esto es algo que permite que la animadora pueda ser parte de otros proyectos en TV, como es el caso de “Me Late Prime”.