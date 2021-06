“Record of Ragnarok”: el anime de dioses vs. humanos que la está rompiendo en Netflix

En un verdadero éxito se ha convertido “Record of Ragnarok”, en la plataforma de Netflix. La serie anime se ha convertido en un hit de audiencia y a paso firme se ha convertido en una de las producciones más populares del streaming.

Si aún no le has dado una oportunidad, este es el momento. El manga escrito por Shinya Umemura y Takumi Fukui e ilustrado por Chika Aji está en su primera temporada y aún tiene mucho material para adaptar el anime, cuya segunda temporada -confirmada- aún no tiene fecha de estreno.

En sus primeros doce capítulos, la historia de “Record of Ragnarok” gira en las decisivas batallas que librarán dioses y humanos, uno contra uno, y cuyo desenlace determinará la supervivencia de la humanidad.

Antes de que continúes leyendo, es mejor dar una alerta de spoiler. Si no deseas saber qué ocurre en la serie, está bien, puedes leer hasta acá.

Si decidiste continuar, pues bien, al final de la primera temporada los dioses tienen una ventaja de 2-1, en las siete primeras contiendas pactadas en la conferencia.

Thor ganó la primera batalla ante Lu Bu y después en el segundo combate Zeus decide que entrará a la lucha.

Era Shiva quien debía pelear, pero el dios supremo decidió ocupar su lugar, con la condición de cobrarle un favor, por lo que deja en claro que hay más historia por delante.