Luis Miguel: Así son sus días consumido en la soledad y la paranoia de contagiarse de COVID-19

El sol que un día brillo, se ha ido apagando, Luis Miguel enfrenta una de sus peores crisis emocionales.

El cantante se encuentra refugiado en el paradisíaco puerto de Acapulco, Guerrero.

Las críticas, una posible demanda por su serie, la ruptura amorosa y el temor por contagiarse de COVID-19, fueron los detonantes.

La soledad y la paranoia se han apoderado del interprete.

Según la revista TV Notas ‘Miky’ solo tiene contacto con su personal de seguridad y una joven que lo visita ocasionalmente.

“Cada vez que viene, los de seguridad de Luis Miguel contratan a gente de una empresa que hace pruebas de antígenos, y esta mujer no puede pasar a la suite de él si antes no se hace la prueba para confirmar que es negativa y que no hay riesgo de que lo pueda contagiar”, dijo una fuente.