Autora de “Joven y Alocada” abrió una cuenta en el sitio hot “Onlyfans”

La autora de “Joven y Alocada”, la escritora Camila Gutiérrez abrió en mayo una cuenta en el sitio Onlyfans. Se trata de una red social a la cual los que tienen cuenta pueden subir el contenido que quieran, incluido los de tipo erótico o sexual. Y quienes quieran verlo tienen que pagar una suscripción.

Según le contó a Las Ultimas Noticias, la autora de “Joven y Alocada” tenía dos motivos para abrir una cuenta. “La razón más obvia es la plata y la otra es menos racional. Siento que quería romper la monotonía de la vida pandémica, haciendo algo muy ajeno a mí”.

Además, la autora de “Joven y Alocada”, dijo que este año se propuso publicar dos libros: “El Amor Según” y “Ni la Música Me Consuela”. También dijo que se equipó con lencería y otros objetos. “Terminé con una pareja y si no tuviera Onlyfans me tendría que cambiar de casa altiro. Ahora con esto me tengo que preocupar de mi corazón roto y no de un problema práctico”, dijo.

La autora de “Joven y Alocada” publica un contenido con la pretensión de lucir más amateur. Actualmente tiene 100 mil seguidores. “Onlyfans te hace sentir en un espacio seguro, que ojalá todas las mujeres pudiéramos tener (…) En un principio era como ya, voy a mostrar sólo un pezón y ahora cada vez me importa menos mostrar más cosas”, reveló.

Además, dijo que “me erotiza el deseo de gente que no conozco. Me gusta ese intercambio, y ahí hay algo que excede el sentir que estoy empoderada o cosificada”, dijo.