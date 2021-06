Ganador de “Yo Soy” reveló que seguirá trabajando como ingeniero y contó lo que hará con su premio de $15 millones

Este lunes Nicolás Cid se convirtió en el ganador de la tercera temporada de “Yo Soy”. Pero ni su logro ni el premio de 15 millones de pesos generarán demasiados cambios en su rutina. Eso es al menos lo que el ingeniero en administración de empresas y especialista en mejora continua contó a LUN.

Según explicó, el doble de Steve Perry debió coordinar su rol en el programa sin dejar de lado su trabajo “oficial”. “Soy especialista en mejora continua (resolución de problemas) en una empresa de telecomunicaciones. Ese fue el mayor desafío porque tuve que complementar las horas de ensayo, estudio del personaje, con mi pega normal. Como varios estoy desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en modo oficina, ahora con teletrabajo”, dijo Cid.

Y esto es algo que consiguió gracias al apoyo a su empresa. “En mi pega me ayudaron mucho con el tema del programa, de hecho hoy (martes) mi jefe me dijo que me tomara el día libre porque sabían que me iban a estar llamando por el programa”, dijo.

Respecto a los 15 millones de pesos del premio mayor de “Yo Soy”, reveló que ya tienen destino. “Lo primero que voy a hacer es pagar la cuenta de una clínica por una operación de mi abuela. Tiene 90 años y en el sistema público fue una tarea titánica, estaba sufriendo y no se lo merece, nos dio puro amor”.

Sobre su futuro, dijo que, por lo pronto, participará en “Yo Soy All Stars”. “Aprovecharé el momento y ver hasta dónde puedo llegar”, aseguró. Además, agregó que le gustaría cumplir su sueño de vivir de la música, haciendo eventos, y también hacer clases.