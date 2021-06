Javiera Contador se confiesa: “El matinal es súper agotador, duran eternamente”

La actriz Javiera Contador que debutó en la teleserie “Loca Piel” confesó en Reyes del Drama sobre algunos aciertos y desaciertos de su carrera, como su paso por matinales.

Contador fue parte del panel de conductores de matinales como “Buenos días a todos” o “Mucho Gusto” y reconoció que no volvería a acercarse a un formato como este:

«Me parece soberbio decir ‘yo nunca más’, ‘eso no lo haría’. Uno no sabe, la vida da muchas vueltas. Pero ahora, si me preguntas, no, porque encuentro que es demasiado expuesto y la libertad que he adquirido como comediante, la vibración de ser quien soy con la edad que tengo y con el cuerpo que tengo. También me es súper cómodo no tener que tratar de gustarle a la gente”, dijo.

Agregó además que “el matinal es súper agotador, duran eternamente. Tú en cuatro horas y media vas a hablar alguna weá, porque uno es así. Eso que dijiste, que es una estupidez, se agranda, está todo el mundo hablando que es importante. Si lo miras o si le dices algo es un tema, si no lo miras también es un tema. Entonces es de una tensión, es súper tenso hacer un matinal”.

“La gente tiene la sensación de que los canales no estaban diciendo lo que estaba pasando. Pero también tienes en Twitter a una derecha ultra conservadora que encuentra que todos los conductores son comunistas, y tienes a los otros diciendo que son todos unos fachos. Entonces estar al medio de eso es súper agotador”, confesó la actriz