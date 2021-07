Amazon Prime Video: estos son los estrenos para julio 2021

Llega el nuevo mes y se liberan las esperadas listas de los estrenos, esta vez Amazon Prime Video dio a conocer los estrenos para julio de 2021.

All Is True

1 de julio

Llega a Amazón Prime un vistazo a los últimos días de vida del afamado dramaturgo, William Shakespeare, protagonizada y dirigida por Kenneth Branagh. Después de su vida en Londres, William regresa al campo, con su esposa e hijas. El título de la película sale del nombre alterno de su obra Henry VIII.

Gloria Bell

1 de julio

Una mujer de 50 años, divorciada, busca encontrar el amor en clubes nocturnos al ritmo de la música y baile, en la ciudad de Los Ángeles. Una noche se le presenta un romance inesperado y nos sumerge en una historia de amor y sus complicaciones.

The White Crow

1 de julio

Basada en la historia de Rudolf Nureyev, el polémico bailarín de ballet de la Unión Soviética. Está narrada en tres momentos cruciales en la vida del bailarín: la actualidad en París, el inicio de su carrera profesional seis años antes y su infancia. Muestra tintes sociales, políticos, psicológicos; hasta llegar al momento decisivo en el que Nureyev huye a Occidente en 1961. De lo destacado de Amazon Prime de este mes.

The Tomorrow Man 2019

1 de julio

La ópera prima del director Noble Jones llega también a Amazon Prime. Sigue la historia de un hombre de 60 años que se la pasa preparándose para el futuro: el apocalipsis. En su camino, encuentra a una mujer adicta a las compras de cosas que jamás usa y juntos crean una historia de amor en donde los dos se aceptan por quienes son.

La Quietud

1 de julio

La Quietud es una idílica estancia familiar donde Mia (Martina Gusman) creció con sus padres. Una situación inesperada la obliga a reunirse con su hermana Eugenia (Berenice Bejo), quien regresa tras años viviendo en París. El reencuentro ocurre bajo la mirada implacable de su madre, Esmeralda (Graciela Borges). Un nuevo giro hará que el marido de Eugenia, Vincent (Edgar Ramírez) llegue a La Quietud y junto a Esteban (Joaquín Furriel), escribano y amigo de la familia, se sumerjan en una trama íntima repleta de secretos. Pero muy pronto Mia y Eugenia enfrentarán una verdad capaz de cambiarlo todo.

Tomorrow War

2 de julio

En La Guerra del Mañana, el mundo se sorprende cuando un grupo de viajeros en el tiempo llegan desde el año 2051 para traer un mensaje urgente: treinta años en el futuro, la humanidad está perdiendo una guerra mundial en contra de una mortal especie extraterrestre. La única esperanza de sobrevivir es que los soldados y civiles del presente sean transportados al futuro y se unan a la batalla. Dentro de los reclutados está el maestro de preparatoria y hombre de familia, Dan Forester (Chris Pratt). Determinado a salvar al mundo para su joven hija, Dan se une a su distante padre (J.K. Simmons) y a una brillante científica (Yvonne Strahovski) en una desesperada búsqueda para reescribir el destino del planeta.

Animales Humanos

2 de julio

Un matrimonio y su hija pequeña viven aterrados por el perro de los vecinos, que termina por atacar a la niña. El perro es sacrificado ante la desolación de sus dueños que lo veían como su hijo. Éstos buscarán vengarse, aterrorizando a la familia y haciendo justicia de una forma terrible.

Annabelle Comes Home

10 de julio

La tercera película de la saga de terror, Annabelle y la séptima entrega del universo de The Conjuring, basada en la leyenda de terror de dicha muñeca. Mientras dos jóvenes cuidaban a la hija de Lorraine y Ed, sin saberlo despiertan nuevamente al espíritu maligno que está atrapado dentro de la muñeca.

La Familia S1

13 de julio

Primero fueron los “Juniors de Oro”, luego formaron un equipo repleto de jugadores de auténtica leyenda. Y finalmente, se convirtieron en una familia. LA FAMILIA. Documental de 20 años de éxitos de una de las mejores generaciones del baloncesto y del deporte español.

The Best of Enemies

15 de julio

Basada en el libro The Best of Enemies: Race and Redemption in the New South, de Osha Gray Davidson, esta película cuenta la historia verídica de la activista de derechos civiles, Ann Atwater, que confronta a C.P. Ellis, líder del Klu Klux Klan de Durham, Dakota del Norte en 1971. La disputa trata sobre la integración de blancos y negros en las escuelas.

El Cid – Segunda Temporada

15 de julio

¿Amina o Jimena? ¿Sancho o Alfonso? ¿Lealtad o gloria? ¿Paz o guerra? Batallas, amor, política, intrigas, traición, muerte y luchas de poder componen la segunda entrega de la producción que enseñará la historia de Rodrigo Díaz de Vivar: héroe y leyenda, al que sus enemigos acusaron de traidor.

Making the Cut

16 de julio

Nueva ciudad. Nuevos diseñadores. El mismo gran estilo. Making the Cut tiene nuevamente la misión de encontrar a la siguiente marca de moda global. A Klum y Gunn se les unirán la juez Winnie Harlow, famosa super modelo, y el ícono pop de la moda y director creativo de Moschino, Jeremy Scott. Además, habrá jueces sorpresa quienes tendrán apariciones especiales a lo largo de la temporada.

Doc Una Nueva Vida S1

16 de julio

Esta serie tan inspiradora como The Good Doctor, está basada en la historia real del Dr. Pierdante Piccioni. El doctor Andrea Fanti sufre un accidente que lo hace perder la memoria de los últimos 12 años. Sin recuerdos, se sumerge en un mundo completamente nuevo: su familia, niños, amigos y colegas son repentinamente unos extraños. Su carrera también sufre un retroceso, ya que pasó de ser médico en jefe, a residente. Sin embargo, el hospital se convierte en el único lugar en donde se siente en casa y se convierte también en un lugar para renacer, dándole la oportunidad de convertirse en un nuevo doctor, muy diferente de quien era antes del accidente.

Exorcismo en el séptimo día

22 de julio

El Padre Peter (Guy Pearce), un joven aprendiz de exorcista, se embarca en el aterrador y desafiante exorcismo a un niño poseído por el demonio quien castiga a sus víctimas haciéndolas estallar en llamas… Años después Peter, convertido en uno de los exorcistas más prominentes del mundo, adoctrina a su nuevo discípulo el Padre Daniel García (Vadhir Derbez). Juntos tendrán que descifrar el origen del mal y luchar contra él para regresarlo al infierno. De terror directo a Amazon Prime.

Jolt

23 de julio

Lindy es una bella, sardónica y graciosa mujer, con un doloroso secreto: debido a un trastorno neurológico que ha tenido toda su vida, ella experimenta impulsos asesinos esporádicos llenos de ira, que solamente pueden frenarse cuando ella misma se da una descarga eléctrica con un dispositivo de electrodo. Incapaz de encontrar amor y una conexión en un mundo que teme su extraña condición, ella finalmente confía en un hombre lo suficiente como para enamorarse, solamente para encontrarlo asesinado al día siguiente. Con el corazón roto y llena de furia, ella comienza una misión llena de venganza para encontrar al asesino, mientras que también es perseguida por la policía como la sospechosa principal del crimen.

Them (Doblada al español)

23 de julio

Them (Ellos) es una serie de antología que explora el terror en Estados Unidos. La primera temporada, ambientada en los años 50, se centra en una familia negra que se muda de Carolina del Norte a un barrio de Los Ángeles. Su hogar se convierte en la zona de impacto donde fuerzas malévolas amenazan con mofarse de ellos, arruinarlos y destruirlos.

Los Adoptantes

23 de julio

Martín, un presentador de televisión de 42 años, le cuenta a Leonardo, un ingeniero de 45 años y su pareja amorosa desde hace 10, su inminente necesidad de ser padre y adoptar a un hijo juntos. Leo, siendo él mismo adoptado, tiene dudas al respecto.

Juega Conmigo

25 de julio

Sofía, una joven insegura, comienza a trabajar en una casa cuidando a dos hermanos de carácter problemático, que le harán su estancia sumamente difícil. Sin embargo, durante una noche en que los padres están ausentes, los niños serán acosados por una entidad demoníaca y Sofía tendrá que tomar parte en un terrorífico juego para intentar salvarlos. Imperdible en Amazon Prime este mes.

Te Amo Hasta la Muerte

29 de julio

Inspirada por una historia real, Te amo hasta la muerte, cuenta una historia impactante sobre una madre e hija que no son lo que parecen. Camile (la ganadora del Óscar, Marcia Gay Harden) y Esme (Emily Skeggs) son muy conocidas en su comunidad, Esme como la hija enferma confinada a una silla de ruedas y Camille como la madre y cuidadora perfecta. Parecen ser un par perfecto hasta que Camile es asesinada en su propio hogar y Esme aparece. Sin embargo, cuando Esme reaparece, un terrible secreto saldrá a la luz.

La Venganza de los Ex Brasil

Temporada 7, 30 de julio

Llega esta serie de MTV a Amazon Prime. La impresionante casa en Ilhabela, será pequeña para los solteros más codiciados y comentados del país. De Férias com Ex Brasil – Celebs está de regreso y promete mucha diversión.