Exparticipante de “Amor a prueba” con cáncer de mama y contagiada de covid-19 confirma su mejoría al virus

Hace un par de semanas la brasileña Mila Correa, que desde octubre del año pasado lucha contra un cáncer de mama, se contagió de covid-19 y desde entonces el estado de salud de la exparticipante de “Amor a prueba” había sido una incertidumbre para sus seguidores.

Eso hasta mediados de esta semana, cuando la modelo volvió a tomar sus redes sociales para dar cuenta de su leve mejoría al virus, que por varios días la mantuvo a ella y a su familia en la incertidumbre por la respuesta de su débil sistema inmunológico.

“Y en este momento de mi vida: Gratitud, fe y amor. Estoy súper desconectada fortaleciendo mi cuerpo”, posteó Correa en su cuenta de Instagram, donde agradeció el apoyo que sus seguidores le han dado en estos días, tanto en su recuperación del covid-19 como en su tratamiento para eliminar el cáncer de su cuerpo.

“Leo la gran parte de los mensajes, me llenan el corazón. No logro responderles, pues me canso con facilidad. Quiero que sepan que me hacen enormemente feliz. No tengo como retribuir tanto cariño, pero de a poquito regresaré”, agregó la brasileña, quien por su debilitada condición inmune es más propensa a contagiarse de coronavirus, como le sucedió, ya que no puede vacunarse con ninguna de las dosis que han llegado a Chile.

“No estoy respondiendo mensajes, ni llamados, pues aún me duele la manito y me canso al hablar. No puedo recibir visitas y debo fortalecer mi sistema inmune”, explicó Correa, que pese a sus afecciones mantiene la esperanza de superar ambas enfermedades. “Estoy cada vez más positiva, solo que lenta”.

Del mismo modo, hace un llamado a quienes no se han vacunado aún contra el covid-19 o que sin saberlo tienen el virus.

“Por favor, ¡cuídense! ¡Vacúnense ! Sean responsables. Quienes tienen covid-19 por favor cumplan sus cuarentenas y no contagien a personas que no tienen culpa de su irresponsabilidad. Si tienes covid-19, ¡quédate en casa ! Si en tu casa alguien tiene covid-19, ¡quédate en casa! Si tienes sospecha de covid-19, ¡quédate en casa! Si eres irresponsable, no enfermes al resto por tu irresponsabilidad”.