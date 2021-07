“Son ricos y yo me comí dos platos”: Felipe Bianchi cuenta su experiencia extrema comiendo testículos de burro

Cada viernes en horario prime un grupo de famosos cuenta parte de sus secretos en “Podemos hablar”, el estelar de conversación de Chilevisión. Y esta semana los personajes que serán parte de “PH”, como también es conocido el programa, lo volverán a hacer. ¿Quiénes son los invitados de este viernes? La modelo y presentadora Lucila Vit, la actriz Ignacia Allamand, el personal trainer Ignacio Huerta, la periodista y excandidata presidencial Beatriz Sánchez y el periodista deportivo Felipe Bianchi.

Y es justamente el reportero especializado en temas deportivos quién contará una de las más llamativas historias en el espacio que conduce Julián Elfenbein. Según un adelanto al que tuvo acceso Publimetro, el comunicador entregó detalles de la más extrema experiencia culinaria que ha tenido.

Algo que dio a conocer como parte de la sección Check-in, se le preguntó a Felipe Bianchi sobre lo más extraño que ha comido. Su respuesta fue, por decir lo menos, particular. Comentó que en una oportunidad comió testículo de burro.

Pero la historia no quedó ahí, porque agregó mayor información al respecto. “Es un plato típico de Calama, que le pusieron ‘locos calameños’ por la consistencia del plato y es el aparato reproductor del burro… pregunté que era y me dijeron ¡pene de burro!… son ricos y yo me comí dos platos. pero son ricos, porque son como un loco”.

Cabe recordar que debido a lo distendida de la conversación, en “PH” suelen aparecer temas altamente llamativos, especialmente cuando aparecen personajes conocidos por no tener mucho filtro. Este nuevo episodio se emitirá el viernes en horario prime en CHV.