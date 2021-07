Lo va a llamar Lavín: James Cameron revela que se le ocurrió la trama de “Terminator 2” cuando estaba drogado con éxtasis

No es raro que haya obras artísticas que hayan sido concebidas bajo los efectos de las dogas. No por eso sus creadores son particularmente abiertos al contar esos detalles. Pero James Cameron acaba de revelar que se le ocurrió la trama de la película “Terminator 2” cuando estaba drogado con éxtasis.

Según contó el realizador canadiense a The Ringer, todo ocurrió mientras escribía notas para la película, estando drogado, cuando al escuchar la canción “Russians” se le ocurrieron algunas ideas. “Me llamó la atención la canción de Sting, que dice ‘Espero que los rusos también amen a sus hijos'”.

“Pensé, ‘¿Sabes? La idea de una guerra nuclear es tan antitética a la vida misma'”, recordó Cameron. “De ahí es de donde vino el chico”, dijo sobre John Connor, el personaje de Edward Furlong.

Fue entonces que el realizador se contactó con Linda Hamilton, quien había interpretado a Sarah en la película original de 1984. “La llamé y le dije: ‘Mira, quieren pagarnos mucho dinero para hacer una secuela. ¿Estás dentro o fuera? Pero sólo entre tú y yo, no quiero hacerlo realmente. Si Sarah no regresa y no quiero cambiar a Sarah, entonces tienes que decir que estás dentro'”, dijo Cameron sobre quién más adelante se convertiría en su esposa por dos años tras casarse en 1997.

Linda Hamilton en “Terminator 2”

“Ella y yo no estábamos involucrados. Realmente no habíamos salido mucho desde la primera película. Ella estaba haciendo una película en algún lugar del sur”. El realizador tras “Avatar” y “Titanic” agregó que Hamilton pidió tenía sólo una solicitud si volvía a tomar el papel de madre del futuro líder de la resistencia, John Connor.

“Ella dijo: ‘Sí, en principio, estoy dentro, pero quiero estar loca'”, recordó Cameron. “Le dije: ‘Bueno, ¿qué quieres decir con loco? ¿Qué tan loco?’ Ella dijo: ‘Loca, como si me hubieran vuelto loca’. Le dije: ‘¿Como si estuvieras en un manicomio, como si estuvieras institucionalizado?’ Ella dijo: “Sí, claro. Déjame jugar como loca. Déjame volverme loco”. Le dije: ‘Está bien. Bueno, vas a conseguir mi versión de los chiflados’, y ella dijo: ‘Está bien. Estoy deprimido’ “.

Cameron explicó que la franquicia se trata de humanos que tienen “cero compasión”. “Terminator, en última instancia, no se trata de máquinas”, dijo. “Se trata de nuestra tendencia a convertirnos en máquinas”.