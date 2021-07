¡La transformación es impresionante! Así quedó fan de BTS luego de 18 cirugías

El fanatismo no tiene precedentes, un joven decidió operarse 18 veces con el fin de parecerse a uno de los cantantes del grupo musical BTS.

De acuerdo al portal web de Noticias Caracol, el joven se describió como “transracial”, concepto que ha generado mucha polémica, ya que incluso se mandó a “rasgar” los ojos.

Oli London es la persona que ha estado en el foco del debate, luego de someterse a 18 cirugías para parecerse a cantante de BTS, no obstante, sus operaciones no solo fueron para parecerse a su ídolo, sino que también se siente coreano.

Se difundió en redes sociales

En sus redes sociales, el sujeto ha mostrado el proceso para tener características físicas de una persona asiática, especialmente de las personas de Corea del Sur, de donde es procedente la banda BTS.

Old London detalló que se quiere parecer a Jimin y añadió en un video, “estoy seguro de que estará orgulloso de que ahora me parezca a él. Finalmente tengo los ojos coreanos de Jimin y son tan, tan hermosos. Estoy feliz con mi nuevo aspecto y no puedo esperar a ver los resultados finales cuando baje toda la hinchazón”.

Por última, entre las más de 10 cirugías para parecerse al cantante de BTS, London, se operó para el levantamiento de cejas y para que sus ojos parecieran rasgados.