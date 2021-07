Naya Fácil cumple otro sueño: fue invitada estelar en programa “Las Gansas” de La Red

La popularidad de Naya Fácil parece que aún no toca techo, luego que la joven influencer contara en un Live de Instagram que el próximo sábado será la protagonista estelar del programa “Las Gansas” de La Red.

Naya Fácil, que hace unos días contó a sus miles de seguidores que había conseguido comprar una casa, le hizo esta nueva revelación a sus fans en su llegada a los estudios del canal privado, donde comentó lo emocionada que estaba de su primera experiencia en la pantalla abierta.

“Chiquillos, terminamos de grabar en ‘Las Gansas’. De verdad fue una experiencia muy bacán, estaba un poco nerviosa. Esto es súper nuevo para mí. Así que ahí tienen que sintonizar el día sábado, a las 10 de la noche. ¡Me van a ver!”, contó la joven quien le aseguró a sus seguidores estar “muy emocionada” por esta nueva experiencia.

Su llegada al canal, por cierto, no pasó inadvertida por los trabajadores de La Red, quienes abordaron a la joven para conseguir alguna foto de recuerdo.

“Acá son todos súper buena onda. Todos me han pedido saludos, me han recibido súper, súper bien. El auto está afuera y yo muy socializando acá. Me recibieron demasiado bien aquí. ¡Me encantó!”, relató en otra de sus historias de Instagram.

Cabe recordar que esta experiencia televisiva no será la única de Naya Fácil, puesto que mañana debutará como actriz en “Mamones”, serie inclusiva transmitida por YouTube en la que compartirá escena con Pamela Leiva.